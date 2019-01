Von Jan Gruhn

Düsseldorf/Bielefeld (WB). Mittags schnell einen Salat aus der Plastikschale am Schreibtisch? Anschließend einen Kaffee aus der benachbarten Bäckerei mitnehmen? Oft entsteht dabei Plastikmüll. Immer mehr Unternehmen, auch aus OWL, wollen etwas gegen die Abfallberge tun.

Beim Automatisierungsspezialisten Phoenix Contact mit Hauptsitz in Blomberg (Kreis Lippe) wurde im vergangenen Jahr laut Sprecherin Angela Josephs zum Beispiel ein Mehrweg-Deckel für Kaffeetassen eingeführt. »So können die Mitarbeiter ihren Kaffee auch mal von A nach B transportieren«, erklärt Josephs – und könnten somit auf den üblichen To-go-Becher verzichten.

Ähnlich sieht es am Gütersloher Standort von Miele aus. In der dortigen Kantine, die vom Dienstleister Sodexo geführt wird, nehmen Unternehmensangaben zufolge täglich etwa 1000 Mitarbeiter ihre Mahlzeiten ein. »Miele und Sodexo verfolgen gemeinsam das Ziel, Einwegplastik in den Kantinen nicht nur zu reduzieren, sondern soweit möglich ganz zu verbannen.

Dr. Oetker nutzt Geschirr aus Porzellan

Für die selbst zubereiteten Speisen im Gästebereich ist dieses Ziel nahezu erreicht«, teilt der Haushaltsgerätehersteller auf Anfrage mit. Zudem seien statt Einwegkaffeebechern etwa 600 Pfand-Becher aus Bambusfaser im Gütersloher Werk im Umlauf. Lebensmittelverpackungen für Frühstücksbrötchen oder kleine Gerichte bestünden bereits seit längerer Zeit ausschließlich aus Papier, auch Plastikstrohhalme würden nach Verbrauch der Restbestände aus dem Servicebereich verbannt.

Auch der Bielefelder Nahrungsmittelhersteller Dr. Oetker verzichtet eigenen Angaben zufolge bei der Vor-Ort-Verpflegung der Mitarbeiter auf Einwegprodukte. Stattdessen würde Geschirr aus Porzellan und Metallbesteck benutzt, erklärt die stellvertretende Pressesprecherin Julia Tiemann. Einzig, wenn Mitarbeiter Mahlzeiten aus dem Mitarbeiterrestaurant mit nach Hause nehmen wollten, käme noch Plastik zu Einsatz – aus hygienischen Gründen, wie betont wird.

Vodafone kommt ohne Einweg-Plastik aus

Die Firmen folgen offenbar dem gesellschaftlichen Trend, den Alltag nachhaltiger zu gestalten. Zudem kommen sie damit teilweise einer EU-Richtlinie zuvor, die voraussichtlich 2021 in Kraft treten soll und bestimmtes Einweg-Plastikgeschirr aus dem Handel und der Gastronomie verbannt.

Die Deutschland-Zentrale des Mobilfunkanbieters Vodafone in Düsseldorf kommt mittlerweile ohne Einweg-Plastik aus, die weiteren Standorte sollen bald nachziehen. »Die Plastikartikel werden entweder ersatzlos aus dem Sortiment genommen oder durch wiederverwertbare Materialien wie Bambus oder Holz ersetzt«, sagt ein Vodafone-Sprecher. Man werde im Jahr etwa 15 Tonnen weniger Plastikmüll verursachen als zuvor. Der Pay-TV-Sender Sky will eigenen Angaben zufolge bis 2020 Einwegplastik ganz aus seinen Produkten und Geschäftsprozessen entfernen. Bereits im vergangenen Jahr habe man knapp vier Tonnen Plastik eingespart, vorwiegend in den Kantinen.

Die Umweltorganisation Greenpeace begrüßte die Bemühungen der Unternehmen. Zugleich fordern die Umweltschützer die Wirtschaft zu weiteren Schritten auf. »Wenn die großen Firmen das in ihren Kantinen machen, ist das gut, weil es zeigt, dass man gut klarkommt mit normalem Geschirr und Besteck«, sagte Manfred Santen von Greenpeace. »Das reicht aber natürlich bei weitem nicht aus.« Das größere Problem sei der Plastikmüll, den die Firmen mit den Verpackungen ihrer Produkte erzeugen.