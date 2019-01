Bielefeld/Münster (WB). Die Gesellschafter der Unternehmensgruppe Aschendorff aus Münster und der Unternehmensgruppe WESTFALEN-BLATT in Bielefeld haben die Entscheidung getroffen, ihre Medienaktivitäten im Münsterland und in Ostwestfalen zum 1. Januar 2019 unter dem gemeinsamen Dach einer Westfälischen Medien Holding AG im Wege einer Fusion zusammenzuführen. An den Strukturen der beiden Unternehmen im Münsterland mit den Aschendorff Medien und in Ostwestfalen mit dem WESTFALEN-BLATT ändert sich durch diese Fusion nichts.