Das doppelte Lottchen. Zwei Rhodesian Ridgebacks warten, angeleint an einer Bank, vor einer Bäckerei auf ihr Herrchen oder Frauchen. Foto: Bernhard Pierel

Rein statistisch ist Bielefeld geradezu vernarrt in Hunde. Zum Vergleich: München kommt gerade mal auf 2,2 Hunde je 100 Einwohner.

Ordentlich sieht es trotz der Erhöhung in 2017 auch bei der Hundesteuer aus. Für einen Pinscher oder Pudel, Dackel oder Dobermann zahlen Hundebesitzer in Bielefeld 144 Euro pro Jahr, für einen zweiten Hund 156 Euro. Das ist weniger als in den meisten anderen deutschen Großstädten.

Der Haushund (Canis lupus familiaris) ist ein Haustier und wird als Heim- und Nutztier gehalten. Seine wilde Stammform ist der Wolf, dem er als Unterart zugeordnet wird. Wann die Domestizierung stattfand, ist umstritten; wissenschaftliche Schätzungen variieren zwischen 15.000 und 100.000 Jahren vor unserer Zeit.

Der treue Begleiter Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

Hintergrund

Im engeren Sinn bezeichnet man als Haushund die Hunde, die überwiegend im Haus gehalten werden, und kennzeichnet damit also eine Haltungsform. Historisch wurde ein Hund, der zur Bewachung des Hauses gehalten wird, als Haushund bezeichnet. Je nach Nutzung unterscheidet man Jagdhunde, Hirtenhunde, Zughunde und so genannte Gebrauchshunde, die als Spürhunde, Blindenführhunde, Therapiehunde oder Rettungshunde eingesetzt werden.

Die jüngste Nutzungsform ist der Freizeithund. Im Laufe der Zeit hat sich das Mensch-Hund-Verhältnis stark verändert. Der Vierbeiner gilt – zumindest in Europa – als der treue Begleiter des Menschen. Viele Hunderassen gelten aufgrund ihrer Gutmütigkeit als überaus familientauglich und kinderfreundlich.

Nur alte sprichwörtliche Redensarten lassen noch Rückschlüsse auf eine zurückliegende Geringschätzung zu. Da ist von Hundeleben und Hundejahren die Rede, von Hundewetter und hundsgemein.

In China steht man dem Hund pragmatisch gegenüber. In manchen südlichen Provinzen dient er sogar als Speise. In der Symbolik steht er für den Westen, den Herbst sowie mitunter auch für Reichtum.