Der Fahrer des Lkw Fahrer wurde bei dem Frontalzusammenstoß in seinem Führerhaus schwer verletzt eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät gerettet werden. Foto: Manfred Stienecke

Paderborn/Bielefeld (WB). Zu einem schweren Lkw-Unfall ist es am Freitag Nachmittag an der A33-Anschlussstelle in Sennelager gekommen.