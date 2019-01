Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). 13.877 Kohlmeisen, Haussperlinge, Amseln, Rotkehlchen & Co. sind im vergangenen Jahr in Bielefeld bei der Winterzählung beobachtet worden. Dafür haben sich 672 Vogelfreunde in 439 Gärten auf die Lauer gelegt.

An diesem Wochenende ist es wieder so weit: Der Naturschutzbund Deutschland ruft erneut zur Winterzählung auf.

Einer derjenigen, die mit Fernglas und scharfem Auge die gefiederten Freunde im heimischen Garten beobachten, ist Biologe Meinolf Ottensmann, Doktorand an der Universität Bielefeld, im Naturschutzbund Deutschland engagiert und dort auch Leiter vogelkundlicher Exkursionen. »Es wäre schön, wenn die Bielefelder an diesem Wochenende eine Stunde lang die Vögel in ihrem Garten genau in den Blick nehmen würden.«

Morgens ist viel los

Morgens, wenn die Vögel nach der Nacht Energie benötigen, dürfte etwa am Vogelhäuschen besonders viel los sein. Gezählt wird immer die Anzahl der Vögel, die gleichzeitig da sind. So wird vermieden, dass eine einzelne Kohlmeise, die immer einmal wieder auftaucht, etwa acht- oder zehnmal gezählt wird.

Es dürften sich etwa zehn bis 15 verschiedene Arten in und um Bielefeld tummeln. Eine Hilfe bei der genauen Unterscheidung – nicht jeder erkennt einen Kleiber, Buchfink, Zeisig oder Dompfaff – kann eine App des Nabu liefern. Ebenso gibt es informative Internetseiten. Und der eine oder andere hat vielleicht auch noch ein Bestimmungsbuch. Meinolf Ottensmann ist natürlich Vogelkenner und nimmt seit Jahren an den Zählungen teil.

Jährliche Schwankungen

»Mein Eindruck ist, dass der Trend nach unten zeigt, dass es eine Abnahme sowohl bei der Artenvielfalt als auch bei den Individuen gibt.« Allerdings, schränkt er ein, gibt es auch jährliche Schwankungen, die unter anderem davon abhängen, wie reich der Tisch in der Natur für die Vögel gedeckt ist. In diesem Jahr, meint Ottensmann, dürfte das Nahrungsangebot reichlich sein. Es gab zum Beispiel viele Bucheckern und Eicheln.

Auch wenn das Motto der Zählung »Stunde der Wintervögel« lautet, geht der Biologe davon aus, dass zum Beispiel manche Meise sich nicht auf den Weg in wärmere Gefilde gemacht hat. Ansonsten aber müssen die Rotkehlchen oder Meisen, die nun die Gärten beleben, nicht diejenigen sein, die wir im Sommer sehen: »Es können jetzt auch Wintergäste aus Skandinavien oder dem kälteren Osten hier sein, während umgekehrt unsere Sommervögel sich in den Süden aufgemacht haben.«

Wer an der Zählung teilnehmen möchte, findet im Internet das Meldeformular. Im vergangenen Jahr haben bundesweit 136.000 Vogelfreunde in 92.000 Gärten an diesem Langzeitprojekt teilgenommen, um die schleichenden Veränderungen unserer Umwelt zu erfassen. Auch vom Balkon aus oder im Stadtpark ist die Zählung möglich.