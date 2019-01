Bielefeld (WB). Unseriöse Geschäfte, Betrugsversuche, Knebelverträge – viele Bielefelder haben sich 2018 an die Verbraucherberatung gewandt und beraten lassen. In einer Kurzserie stellt das WESTFALEN-BLATT die vier Bereiche mit den meisten Beratungsgesprächen vor. Folge 1: Inkassobüros

Inkassounternehmen – oder Inkassobüros – sind Dienstleister, die Gläubigern dazu verhelfen, geschuldetes Geld wieder einzutreiben. Unseriöse Geschäftspraktiken, so die Verbraucherzentrale, seien in der Branche leider verbreitet. Dazu gehöre, dass sie eine Drohkulisse von Mahnbescheid über Zwangsvollstreckung bis hin zum Gerichtsvollzieher oder der Sperrung des Kontos aufbauen.

Klar ist, dass ein Inkassounternehmen Forderungen eintreiben darf, auf die ein Gläubiger – ein Händler, eine Telefongesellschaft oder ein Versicherungsunternehmen – Anspruch hat. Das heißt: Der Adressat hätte längst bezahlen müssen, hat aber auf Zahlungsaufforderungen nicht reagiert. Auch wer bei einem Vertragsabschluss eine Zahlung innerhalb einer Frist verabredet hat und dem nicht nachkommt, kann Post von einem Inkassobüro bekommen. »Ihr Vertragspartner muss Ihnen in solchen Fällen keine Rechnung ausstellen oder zur Zahlung anmahnen«, stellt die Verbraucherberatung klar.

Allerdings: Nicht alle Inkassofirmen sind seriös. »Anhand der Schreiben können die betroffenen Verbraucher oftmals gar nicht erkennen, wo die noch offenen Rechnungen herrühren und ob die Forderungen berechtigt sind«, sagt Diana Böhler-Bachmann von der Verbraucherberatung. Wegen der Drohkulisse zahle mancher verängstigte Adressat den geforderten Betrag, ohne das tatsächlich zu müssen.

Die Registrierung allein sagt noch nichts aus

Wer von einem Inkassobüro eine Zahlungsaufforderung erhalte, solle das Original der Vollmacht oder die Abtretungsurkunde (mit der eine Forderung gekauft wurde) verlangen. »Inkassounternehmen müssen klar und verständlich insbesondere den Namen oder die Firma des Auftraggebers, den Forderungsgrund, sowie bei Verträgen den Vertragsgegenstand und das Datum des Vertragsschlusses mitteilen.«

Ein seriöses Inkassounternehmen ist nach dem »Rechtsdienstleistungsgesetz« registriert. Ob das der Fall ist, kann im »Rechtsdienstleistungsregister« kostenfrei nachgeprüft werden. Allerdings: Die Registrierung allein sagt noch nichts aus. »Ein seriöses Inkassobüro setzt eine angemessene Frist zum Ausgleich der Forderung.« Nicht in Ordnung sei, wenn ein Schreiben ins Haus flattert, dass auf einen Zeitpunkt datiert ist, der mehr als zwei Wochen vor der Zustellung liegt und die gesetzte Zahlungsfrist so bereits verstrichen ist.

Anders als Rechtsanwälte berechnen Inkassobüros ihre Leistung wie Kaufleute; Preise und Konditionen sind daher unterschiedlich und sollten überprüft werden. Denn die Inkassokosten sind gedeckelt, um Preistreiberei zu verhindern und dürfen die entsprechenden Rechtsanwaltskosten nicht überschreiten.«

Schriftlich und mit Begründung widersprechen

Durchsetzbar ist eine Forderung ohnehin nur, wenn man sich im Zahlungsverzug befindet. Nicht bezahlen muss der Adressat Kontoführungskosten, Zinsforderungen müssen begründet werden und dürfen lediglich fünf Prozentpunkte über dem Basiszins liegen. Hat ein Inkassounternehmen eine Forderung gekauft, darf es keine Inkassokosten verlangen: Dann arbeitet es in eigener Sache.

Ein Eintrag bei der Schufa oder einer anderen Auskunftei ist nur zulässig, wenn der Schuldner eine Rechnung trotz zweifacher Mahnung nicht bezahlt hat. Wird die Forderung bestritten und dem Inkassounternehmen mitgeteilt, dürfen keine Daten übermittelt werden. Inkassomitarbeiter muss man im übrigen nicht in die Wohnung lassen. »Nur nicht einschüchtern lassen«, raten die Verbraucherberater. Dazu gehört, keine Abtretung des Lohns oder etwa von Versicherungen oder anderen Vermögenswerten als Ratenzahlung zu erteilen! Das ermöglicht dem Inkassobüro den direkten Zugriff ohne Umweg über das Gericht. Und: Schon anteilige Zahlungen können als Anerkenntnis einer Forderung gewertet werden.

Besteht die nach eigener Meinung zu Unrecht, sollte schriftlich und mit Begründung widersprochen werden – per Einschreiben mit Rückschein und mit Kopie an die Firma, mit der der vermeintliche Vertrag geschlossen wurde. Grundsätzlich gilt: Nichts unterschreiben, was man nicht versteht – und im Zweifel bei der Verbraucherberatung in der August-Bebel-Straße 88 Rat suchen.