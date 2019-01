Datenträger gestern und heute: Der Brackweder Medienarchivar Frank Becker (58) zeigt einen Teil der alten Zelluloid-Filmrollen (rechts) aus der Schenkung von 2016, deren Inhalt in Auszügen auf der neuen Köln-DVD (links) zu sehen ist. Foto: Markus Poch

Von Markus Poch

Brackwede (WB). »Filmreise in das alte Köln (2)« heißt eine neue DVD, die jetzt über die Medienproduktionsfirma Kölnprogramm vertrieben wird. Der Datenträger vereint seltene Filmaufnahmen aus der noch unzerstörten Domstadt der Vorkriegszeit. Maßgeblichen Anteil an der Vervollständigung der Dokumentation hat das Medienarchiv Bielefeld , eine Stiftung mit Sitz in Bielefeld-Brackwede.