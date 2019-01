Irmgard Pilgrim wird an diesem Samstag 104 Jahre alt. Foto: Ellerbrock (Archiv)

Bielefeld (WB). Irmgard Pilgrim aus Bielefeld Stieghorst begeht an diesem Samstag ihren 104. Geburtstag. Sie feiert ihn im Haus ihres Sohnes Hans Klatt, in dem sie seit vier Jahren lebt. Prominenter Gratulant wird Stieghorsts Bezirksbürgermeister Reinhard Schäffer (SPD) sein.

Ursprünglich stammt Irmgard Pilgrim aus Annafeld im Kreis Flatow (Westpreußen). Dort war sie am 5. Januar 1915 als zweite von vier Töchtern geboren worden. Mit 18 heiratete sie den Landwirt Willi Klatt und führte mit ihm einen eigenen Bauernhof. Im Jahr 1935 kam ihr gemeinsamer Sohn Heinz zur Welt. Nach dem Krieg musste Irmgard Pilgrim aus ihrer Heimat fliehen.

1946 traf sie ihren Mann in Bielefeld wieder, und die Familie ließ sich in Milse nieder. Hier arbeitete Irmgard Pilgrim als Näherin der Jagdhemdennäherei Böker. Um das Familieneinkommen aufzubessern, bügelte sie an den Samstagen sie zusätzlich Hemden »für 50 Pfennig das Stück«, wie die Jubilarin vor zwei Jahren erzählt hatte.

Nach dem frühen Tod ihres ersten Mannes heiratete sie 1959 Heinrich Pilgrim, der zwei Kinder aus seinen vorherigen Ehen mitbrachte. Und so gehören zu ihrer Familie drei Kinder, drei Enkel, sechs Urenkel und inzwischen drei Ururenkel.