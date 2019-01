Bielefeld (WB/cm). Die Bielefelder Feuerwehr rückte in der Nacht zu einem größeren Einsatz aus. In einem Techniklabor des Unternehmens Dr. Hesse Galvanotechnik am Werningshof löste ein Brandmelder aus. Erkundungskräfte in chemischen Schutzanzügen stellten Rauchentwicklung an technischen Laborgeräten fest und schalteten die Anlage ab.