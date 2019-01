Von Michael Schläger

Wer an diesem Samstag einen Sitzplatz im Saal der Heilsarmee in einem Hinterhaus an der Siegfriedstraße haben möchte, muss sich sputen. Als Auktionator Christian Presch um 12 Uhr mit lautstarkem Beifall zum Start animiert wird, ist es auch für die, die stehen, schon ziemlich eng in dem überschaubar großen Raum. Jeder will ein Schnäppchen machen. Und Spaß haben.

Eng geht es auch auf der Bühne zu. Da stapeln sich die gerade erst ausgepackten oder doch schon seit längerem vergessenen Präsente. Bücher, ein Weihnachtsmann, den man ins Fenster hängen kann, Christkindel-Glühwein, in Original-Geschenkfolie mit zwei Gläsern dazu, eine Dose Sonnenöl, eine Tasche mit Katzenmotiven, ein Leineweber aus Porzellan aus den Beständen des früheren SPD-Landtagsabgeordneten Günter Grabrecht oder das Modell eines Mercedes Silberpfeil.

Mindestgebot: ein Euro

Das ist als erstes an der Reihe. Ein Raunen geht durchs Publikum. Das Mindestgebot ist immer gleich: ein Euro. Die Autominiatur ist ein echter Selbstläufer. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Für 14 Euro wechselt das schnieke Modell den Besitzer.

» Zum 20. Mal richte ich diese Auktion aus«, sagt Christian Presch. »Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr Geschenke«, schmunzelt er. Der Erlös ist stets für einen guten Zweck gedacht. Diesmal soll das Geld an den Verein Widerspruch fließen, der sich der Beratung von Sozialleistungs- und Hartz-IV-Empfängern widmet.

1225 Euro sind nach drei Stunden Auktion zusammen gekommen. »Auch wenn sich jetzt bei der Gesetzgebung etwas tun könnte«, sagt Vereinsvertreterin Ulrike Gieselmann. »Wir werden noch lange gebraucht.« Das sehen auch die Kaufinteressenten so und geben im Bietverfahren ihr Bestes. Meistens jedenfalls.

Mit großem »Oooh« wird ein Windlicht bestaunt, das Presch nach oben hält. Nur die Gebote bleiben aus. »Ich will keine Bewunderung hören, sondern eine Summe«, sagt Presch und erhöht den Biet-Anreiz, indem er noch einen Weihnachtsengel oben drauf packt. Doch mehr als das Mindestgebot von einem Euro ist diesmal nicht drin.

Zwei Tafeln Schokolade

Ganz anders bei zwei Tafeln Schokolade, Geschmacksrichtung Chili-Mango, handgeschöpft. Erst sechs, dann, zehn, elf und schließlich 13 Euro werden geboten. Sabine Thomsen freut sich riesig über ihrer Bietererfolg – trotz des relativ hohen Preises. »Ist ja für einen guten Zweck«, sagt sie und ergänzt: »Die beiden Tafeln verschenke ich gleich heute Nachmittag weiter. Da bin ich zum Kaffeetrinken eingeladen.« Das, was sie für die Schokolade vielleicht zuviel gezahlt hat, hat sie bei der Pfeffermühle mit Peugeot-Mahlwerk wieder hereingeholt, und ein Buch hat sie auch noch ersteigert. »Ich komme schon seit vielen Jahren. Es macht immer wieder Spaß.«

So werden nach und nach das Bankräuber-Spiel (für Kinder ab zehn Jahren), das Braufässchen zum Selberbrauen und der Holzteller mit der Inschrift »Quelle ist liebenswert« aufgerufen und an den Mann oder die Frau gebracht. Besonders beliebt sind auch die noch original verpackten Präsente, bei denen man nicht einmal erahnen kann, was drin ist.

»Bist Du verrückt?«

Günter Garbrecht hat nicht nur zu Hause aufgeräumt und Geschenke zum Versteigern gebracht, er ersteigert selbst ein Gemälde der Bielefelder Künstlerin Karin Schlingheide. »Bist Du verrückt«, bekommt er von seiner Frau Christa Großmann zu hören. »Wo sollen wir das hinhängen?«

Gute Frage, aber es gibt eine Lösung. Die nächste Weihnachtsgeschenke-Versteigerung kommt bestimmt. »Frühestens in einem Jahr können Sie Ihre Geschenke wiederbringen«, gibt Presch seinem Publikum augenzwinkernd mit auf den Weg. Das ein oder andere Präsent hat er in den vergangenen 20 Jahren schon häufiger gesehen...