Von Uwe Koch

Gemeinsam mit seinem Vater war der 32-Jährige am 7. Dezember 2017 zu der Rechtsanwaltskanzlei an der August-Bebel-Straße gefahren, hatte dort seinen VW Crafter mehrfach hin- und herrangiert, um den Transporter in eine Parklücke zu setzen.

Dabei touchierte das Fahrzeug jedoch einen dort geparkten Opel. Kurzerhand klemmte der Vater des Mannes seine Visitenkarte hinter einen Scheibenwischer des beschädigten Opel. Dann gingen die Männer weg.

»Wenn man einen Verkehrsunfall verursacht, dann muss man die Polizei benachrichtigen«, sagte Amtsrichter Jan-Hendrik Haarmann knapp und bündig. Denn hätte der Besitzer des Opel die Macke an seinem Wagen nicht gesehen, »wäre der Mann auf seinem Schaden sitzen geblieben«.

Keine Einstellung

Dem Wunsch des Verteidigers nach einer Einstellung mochte Haarmann deshalb nicht nachkommen, obwohl der Schaden in Höhe von 900 Euro »am unteren Rand rangiert«. Eine Unfallflucht sei eben »kein Kavaliersdelikt«, monierte der Amtsrichter. Und immerhin habe der 32-Jährige auch zwei Einträge im Verkehrszentralregister – wegen einer Tempoüberschreitung (51 statt 30 Kilometer) und wegen des Fahrens ohne Winterreifen.

Gleichwohl sei der Mann reuig, betonte Jan-Hendrik Haarmann. Er beließ es bei 1200 Euro (40 Tagessätze zu jeweils 30 Euro) Geldstrafe wegen der Fahrerflucht und verhängte auf Bitten des Verteidigers nur einen Monat Fahrverbot. Diese könne der Berufskraftfahrer auch durch eine Urlaubszeit »überbrücken«.