Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Wolfgang Werk packt die Tanne fest mit beiden Händen, nimmt Anlauf und schleudert das Gehölz mit voller Kraft durch ein aufblasbares Fenster. »Aufgerundet acht Meter«, verkündet Moderator Björn Sassenroth das Ergebnis, das für einen Sieg am Ende dann doch etwas zu kurz ausfiel.

Baumweitwurfmeisterschaft bei Ikea Fotostrecke

Foto: Kerstin Panhorst

»Das macht nichts, wir wohnen direkt gegenüber und kommen jedes Jahr aus Spaß her«, erklärt der 57-jährige Teilnehmer, der am Wochenende zur Baumweitwurfmeisterschaft »Knut« kam.

Für viele ist die Aktion von Ikea so etwas wie das inoffizielle Ende der Weihnachtszeit: Der Christbaum hat ausgedient, ist abgeschmückt und kann nun einer Weiterverwertung als Sportgerät entgegen sehen. »Dieses Jahr ist der Baum allerdings zu frisch, wenn er weniger Grünzeug hat, fliegt er besser«, berichtet Andreas Kokot, der schon häufiger bei der Wurfmeisterschaft teilgenommen hat.

Seit mehr als 20 Jahren

Schon seit mehr als 20 Jahren veranstaltet das schwedische Einrichtungshaus auch in Bielefeld die Meisterschaft, bei der eine Tanne möglichst weit durch ein aufblasbares Fenster geworfen werden muss.

Hinter der Aktion steht der traditionell zum Ende der Weihnachtszeit in Schweden gefeierte »tjugondag Knut«, an dem die Weihnachtsbäume von ihren Süßigkeiten befreit und anschließend aus dem Fenster geworfen werden. Der Tag ist benannt nach König Knut IV., der einst die Anordnung gab, die Weihnachtszeit auf 20 Tage zu verlängern, weswegen der letzte seinen Namen trägt.

271 Teilnehmer

271 Kinder und Erwachsene aus ganz Ostwestfalen ließen am Wochenende auch in Bielefeld wieder den Baum fliegen, um auf dem Parkplatz des Möbelhauses einen Einkaufsgutschein in Höhe ihrer Baumwurfweite zu ergattern, und wenn möglich als Sieger der einzelnen Wurfkategorien zudem noch einen Ikea-Einkaufsgutschein über bis zu 50 Euro zu gewinnen.

Am Ende gewann in diesem Jahr bei den Frauen Anne-Christin S. aus Porta Westfalica mit 7,80 Meter, bei den Männern setzte sich Adam D. aus Hövelhof mit 11 Metern gegen die Konkurrenz durch (aus datenschutzrechtlichen Gründen veröffentlicht der Veranstalter nicht die vollständigen Gewinner-Namen).

Spenden-Scheck

Im Rahmen der Knut-Meisterschaft übergab die stellvertretende IKEA-Filialleiterin Cathrine Kühn auch einen Scheck an die Brackweder Südschule. Für jeden vor dem Einrichtungshaus in Kooperation mit der Baumschule Schmidt aus Brilon im Dezember verkauften Baum spendet Ikea drei Euro. Durch insgesamt 808 Bäume und eine Aufstockung durch das Möbelhaus konnten so 2500 Euro für die Schule gesammelt werden.

»Wir wollen damit eine freundlichere Lernumgebung schaffen. Neue Vorhänge, Aufbewahrungskisten und Regale für die Schulbücherei wären zum Beispiel nötig«, erzählt Schulleiterin Dilek Irmak. Wofür genau das Geld eingesetzt wird, entscheidet demnächst das Schülerparlament der 170 Kinder unterrichtenden Ganztagsgrundschule.