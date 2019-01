Optisch klein, aber von erheblichem Fassungsvermögen: Der Müll, der am Kesselbrink eingeworfen wird, wird gepresst. Foto: Bernhard Pierel

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Der leere Pizzakarton liegt neben dem Papierkorb, eine aufgeplatzte Plastiktüte mit Restmüll müffelt unmittelbar daneben vor sich hin, vor den Altglascontainern türmen sich leere Flaschen und auf der Rasenfläche in der Grünanlage liegen Kronkorken, Kippen und Pappbecher.

Der städtische Umweltbetrieb hat ein Konzept zur »Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen« erarbeitet, stellt es in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses am 15. Januar der Politik vor. Die fordert seit Jahren mehr Sauberkeit in der Stadt.

Margret Stücken-Virnau, Leiterin des Umweltbetriebes, sagt, dass der alles andere als untätig gewesen sei: »Die Ergebnisse unserer Bemühungen können sich besonders angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt sehen lassen.«

Sie weiß, dass viele Einwohner sich über gedankenlos weggeworfene Papiertücher, Bratwurstpappen oder Chipstüten ebenso ärgern wie über illegale Müllablagerungen.

Überschaubare Belastung

Es gebe Möglichkeiten , zu einer weiteren Verbesserung der Sauberkeit des Stadtbildes beizutragen. Obwohl ein Teil der Kosten dafür an anderer Stelle eingespart, Investitionsmittel teilweise umgeschichtet werden könnten, gebe es auch Maßnahmen, die sich auf die Restmüllgebühren auswirken würden. Die Belastung für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt wäre allerdings überschaubar: 53 Cent Mehrkosten pro Jahr.

Um (mehr) Müll im öffentlichen Raum zu vermeiden, schlägt der Umweltbetrieb Öffentlichkeitsarbeit in den 198 Kitas und 47 Grundschulen in Bielefeld vor. Dazu müsste eine weitere Stelle für einen Abfallberater eingerichtet und ab 2020 in den Stellenplan des Umweltbetriebes aufgenommen werden. Gebührenrelevant.

Uni-Studie

Laut Studien der Berliner Humboldt-Universität würde die gezielte Aufklärung in Sachen Abfall nicht nur das Bewusstsein der Kinder schärfen, sondern auch das der Eltern; der positive Einfluss auf sie sei nicht zu unterschätzen. Margret Stücken-Viernau ist von der Langzeitwirkung überzeugt: »Wenn Kinder ihre Eltern ermahnen, Abfall nicht einfach auf der Straße oder im Park zu entsorgen, hat das sicher positive Folgen: Die Erwachsenen denken um.«

Weiterer Vorschlag: mehr und regelmäßigere Müllsammelaktionen durch private Initiativen, Vereine, Firmen, deren Koordination der Umweltbetrieb übernehmen würde. Zudem sollen 20 zusätzliche Solarpresspapierkörbe (120.000 Euro) angeschafft werden. Gedacht werde auch an die Schaffung einer zusätzlichen Einsatzgruppe, um etwa bei »nicht vorausschaubaren Aufenthalten größerer Gruppen« zusätzlich Müll wegschaffen zu können. Das bedeute zwei zusätzliche Stellen plus die Anschaffung eines Klein-Lkw.

Projekt »Stadtbildpflege«

Wieder aufleben könnte das Projekt »Stadtbildpflege«, das 2010 weggefallen sei, weil es keine Fördermittel mehr gab. Inzwischen habe sich die Lage aber geändert, Langzeitarbeitslose könnten in Kooperation mit der GAB wieder für Aufgaben eingesetzt werden, die nicht zu den Pflichtaufgaben des Umweltbetriebes gehören: Das reiche von der Müllsammlung aus Straßengräben über die Reinigung von Straßenschildern bis zur Beseitigung von Wildkräutern etwa auf Verkehrsinseln.

Von (weiteren) Verbotsschildern hält der Umweltbetrieb nichts: »Sie haben keine abschreckende Wirkung.«