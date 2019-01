Bielefeld (WB/MiS). In Sachen Internetgeschwindigkeit und Digitalisierung ist Bielefeld nicht gerade Vorreiter. Mit 69,9 Mbit in der Sekunde surfen die Bielefelder durchschnittlich, hat das Vergleichsportal Check 24 gerade vorgerechnet. Dies sei der letzte Rang im Vergleich von 30 Großstädten.

In Hamburg surfen Verbraucher am schnellsten mit durchschnittlich 94,1 MBit/s. Im Städtevergleich geht es auch in Hannover (im Durchschnitt 93,4 MBit/s) und in Kiel (91,7 MBit/s) zügig voran.

Aber auch in Bielefeld tut sich was. Der Rat reagiert und hat einen eigenen Digitalisierungsausschuss eingesetzt. Allerdings: Der wird sich vor allem mit den Digitalisierungsbelangen im Rathaus beschäftigen. Seine erste Sitzung steht morgen an (Beginn: 17 Uhr, Altes Rathaus) und musste schon einmal verschoben werden.

Digitalisierung der Verwaltung

Zwar steht auf der Zuständigkeitsliste des neuen Ratsausschusses die »Digitalisierung der Stadtgesellschaft«, vor allem aber wird es um die Digitalisierung der Verwaltung gehen, um Steuerungsaufgaben bei der Informationstechnik, um die Beschaffung von Rechnern und Software, die Zusammenarbeit mit entsprechenden Dienstleistern. Auch die Bürger werden davon etwas mitbekommen. Immer mehr Dienstleistungen der Stadt sollen auch online angeboten werden. Das nächste Projekt: der Bewohnerparkausweis, den man künftig auch auf digitalem Wege erhalten kann.

Das Personal des neuen Ausschusses ist nahezu identisch mit dem des früheren Betriebsausschusses Informatikbetrieb (IBB). Vorsitzender bleibt Dr. Dirk Schmitz (Die Linke). Den Betriebsausschuss gibt es jetzt nicht mehr. Der IBB hatte sich in Ausschreibungen und Vereinbarungen verheddert, ein Millionendefizit eingefahren. Jetzt ist die »IT« im Amt für Personal und Organisation angesiedelt.

Stadtwerke wollen rund 280 Millionen Euro investieren

Der Breitbandausbau in Bielefeld liegt derweil in den Händen von Stadtwerken, Telekom und anderen Anbietern wie Unitymedia. Allein die Stadtwerke wollen bis 2027 rund 280 Millionen Euro in superschnelles Internet investieren. In Sudbrack hat der Ausbau bereits begonnen, soll immer weitere Stadtviertel und auch Gewerbegebiete erfassen. Dort sind dann bis zu 400 Mbit/s drin. Und das liegt weit über dem Durchschnitt , der in der »Digital-Metropole« Hamburg erreicht wird.