Von Andreas Schnadwinkel

Die CDU in NRW muss verrückt geworden sein. Wer in Zeiten wie diesen, da die Europäische Union zu zerbrechen droht und die Friedensordnung auf unserem Kontinent auf dem Spiel steht, auf Elmar Brok zu verzichten bereit ist, der sollte mal die Tassen in seinem Schrank zählen.

Ja, der Europaparlamentarier aus Bielefeld ist schon 72 Jahre alt und am Tag der Europawahl (26. Mai) sogar 73. Und genau das sollte als sein größtes Pfund angesehen werden: Er ist das institutionelle Gedächtnis Europas und praktisch der einzige bekannte deutsche Europapolitiker. Und kein anderer ist so engmaschig vernetzt wie Brok - weltweit. Nicht nur Europa steht vor einem herben Verlust.

Auch Ostwestfalen-Lippe. Der Einfluss der Region in Brüssel wird sinken. Ob Brok sich die Kampfkandidatur bei der NRW-Landesvertreterversammlung am 26. Januar in Siegburg antun wird, ist noch offen. Vielleicht sollte er darauf verzichten. Denn eine weitere Enttäuschung auf Ebene der CDU in Nordrhein-Westfalen ist nicht auszuschließen.