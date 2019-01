Von Uta Jostwerner

Keine leichte Kost. Auch nicht für die Sängerinnen und Sänger, denen es schwer fiel, sich in die entsprechenden Rollen von Täter, Tätermutter, Opfereltern, Seelsorgern oder Gefängnispersonal einzufinden. Vor allem der Bariton Evgueniy Alexiev, der sonst lustvoll jeden Bösewicht gibt, haderte lange mit seiner Rolle des zum Tode verurteilten Mörders. »Es bestand erhöhter Diskussionsbedarf«, sagt Wolfgang Nägele. Der junge Regisseur inszeniert zum ersten Mal am Theater Bielefeld und gesteht, dass auch ihn die Auseinandersetzung mit dem Stoff nicht unberührt ließ.

Ein Täter ohne Reue

Die Oper basiert auf dem Buch von Helen Prejean, einer Ordensfrau, die in den 1980 Jahren in den USA zum Tode verurteilte Häftlinge begleitete und sich im Laufe ihrer Arbeit zu einer Aktivistin gegen die Todesstrafe entwickelte. In der Oper begleitet sie Joseph de Rocher, einen Täter, der keine Reue zeigt und sogar seine Schuld leugnet. Sie lernt auch seine Familie kennen und wird auf der anderen Seite mit dem tiefen Leid der Hinterbliebenen der Opfer konfrontiert.

Für Nägele die ideale Versuchsanordnung, um die verschiedenen Positionen offen zu legen – und zugleich die Geschichte einer unmöglichen Liebe zu erzählen: »Mich interessiert die Frage, was geschehen wäre, wenn sich Helen und Joseph an einem anderen Ort begegnet wären. Wahrscheinlich wären sie ein Liebespaar geworden, denn die Musik hat beiden Momente zugeschrieben, in denen es erotisch knistert«, sagt Nägele.

Filmreife Musik

Doch vor allem verkörpert die Musik das Leiden und den Schmerz jeder einzelnen Person. »Es gibt ein Leidensmotiv, das immer wieder auftaucht«, erklärt der musikalische Leiter Gregor Rot, der das Werk bereits als erster Kapellmeister in Schwerin dirigierte. Komponiert für großes Symphonieorchester, kreiert Heggies einen suggestiven, filmreifen Sound, der Elemente der amerikanischen populären Musik aufgreift.

Trotz oder gerade wegen seines eindringlichen Realismus’ ist das Werk extrem erfolgreich. Neben Bielefeld steht es in dieser Spielzeit noch in Erfurt und Oldenburg auf dem Spielplan. Dabei bleibt, wie Dramaturgin Anne Christine Oppermann zu verstehen gibt, das Thema drängend aktuell. Denn seit 1976 wurden in den USA mehr als 1400 Menschen hingerichtet, und die Zustimmung für die Todesstrafe steigt weiter an.

Nach der Premiere am Sonntag, 13. Januar, 19.30 Uhr, im Stadttheater ist die Oper in weiteren Vorführungen zu sehen. Termine und Karten gibt es auch beim WESTFALEN-BLATT, Telefon 0521/5299640.