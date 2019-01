Bielefeld (WB/hz). Im Osten der Bielefelder Innenstadt ist ein Scheidungsstreit zwischen getrennt voneinander lebenden Eheleuten eskaliert. Eine 56-jährige Frau soll am Montag gegen 17.20 Uhr in einem kleinen Hinterhofgeschäft für Modelleisenbahnen zweimal ihrem Mann (61) in die linke Schulter gestochen haben.

Ein Kunde verhinderte offenbar im Geschäft, dass der 61-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Wie die ermittelnde Staatsanwältin Claudia Bosse sagte, umklammerte der Mann die mit einem Küchenmesser bewaffnete Bielefelderin nach der Attacke und riss sie vom Opfer weg. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen sei die 56-Jährige bis zum Eintreffen der ersten Polizisten festgehalten und den Beamten übergeben worden. Die Frau wurde am Tatort nahe der Oldentruper Straße sofort festgenommen und in eine Zelle des Polizeipräsidiums gebracht.

Am Dienstag verkündete Ermittlungsrichterin Sonja Poppenborg im Amtsgericht der mutmaßlichen Messertäterin den Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Die Bielefelderin sitzt jetzt in der Justizvollzugsanstalt an der Umlostraße in Untersuchungshaft. »Die Beschuldigte hat vor der Ermittlungsrichterin keine Angaben zur Tat gemacht«, sagte Staatsanwältin Claudia Bosse.

Achtköpfige Mordkommission

Eine achtköpfige Mordkommission der Kripo unter Leitung von Hauptkommissar Bernd Kauschke ermittelt nun, was Auslöser für den blutigen Scheidungsstreit zwischen den deutschen Eheleuten war. Unterstützt wird die Mordkommission von Kripoexperten der Spurensicherung. Diese untersuchten am Montagabend bis in die Nacht hinein den Tatort im kleinen Geschäft im Hinterhof eines Zweifamilienhauses. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Fleischmesser, wurde sichergestellt, hieß es von den Ermittlern.

Den Angaben von Staatsanwältin Bosse zufolge soll die 56-Jährige am Montagnachmittag plötzlich im Geschäft des getrennt von ihr lebenden Ehemannes aufgetaucht sein und unvermittelt auf den 61-Jährigen eingestochen haben. »Ersten Ermittlungen zufolge waren private Streitigkeiten der Auslöser für die Tat«, sagte die ermittelnde Staatsanwältin. Informationen dieser Zeitung zufolge soll der Mann im Rahmen der Ehescheidung Unterhalt von seiner Frau gefordert haben. Das wollte die 56-Jährige offenbar nicht akzeptieren.

Die mutmaßliche Messerstecherin sei bislang nicht straffällig geworden, sagte die Staatsanwältin. Auch habe es beim Ehepaar keine Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt gegeben.

Das Opfer der Messerattacke befindet sich auf dem Weg der Besserung. Der 61-Jährige sei gestern aus der Klinik entlassen worden, hieß es von der Familie.