Von Andreas Schnadwinkel

Bielefeld (WB). Fassungslos und schockiert haben die Spitzenpolitiker der CDU in Ostwestfalen-Lippe darauf reagiert, dass der CDU-Landesvorstand NRW Elmar Brok nicht für die Europawahl am 26. Mai aufgestellt hat.

»Das ist die Selbstverzwergung der CDU Nordrhein-Westfalen«, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase aus Beverungen (Kreis Höxter) dem WESTFALEN-BLATT. Aus ostwestfälisch-lippischer Sicht sei das Vorgehen »überhaupt nicht nachvollziehbar«. Haase: »Das entspricht nicht dem regionalen Proporz und schon mal gar nicht der Position und Leistung Elmar Broks.«

Was am Montagabend in Düsseldorf gelaufen ist , dazu gibt es verschiedene Sichtweisen. Vor den Abstimmungen über die 17 Kandidaten umfassende Europawahl-Liste sollen sich die acht Vorsitzenden der CDU-Bezirke in NRW mit dem geschäftsführenden Landesvorstand auf eine Reihenfolge geeinigt haben.

Keine Garantie für Platz sechs

Dabei soll sich Elmar Brok bereit gezeigt haben, auf den sehr sicheren Listenplatz vier zugunsten seines Kollegen im Europaparlament, Axel Voss, zu verzichten und sich mit dem relativ sicheren Platz sechs zu begnügen. Gewissermaßen als Zeichen eines Generationswechsels. Voss ist 55 Jahre alt. Was schwerer wiegt: Voss ist CDU-Vorsitzender des mitgliederstärksten Bezirks Mittelrhein.

Mit einem Signal zu seinen Gunsten hätte Brok eigentlich sicher sein können, ohne eine Kampfabstimmung auf Platz sechs zu landen. Dafür soll er eine Garantie verlangt haben, die er aber nicht erhielt. Dann stellte der Bezirksverband Niederrhein seinen Landtagsabgeordneten Stefan Berger gegen Brok auf. Berger bekam 20 Stimmen, Brok 17. Für den Listenplatz sieben wollte er nicht mehr kandidieren.

Auch für Laschet eine Niederlage

In einer Mitteilung der CDU hieß es am Dienstag, dass der Landesvorsitzende Armin Laschet Brok für Platz vier vorgesehen hatte – gegen den Widerstand der Mehrheit der Bezirksvorsitzenden.

»Der Vorgang ist eine Kampfansage gegen andere. Da frage ich mich, wo die Machtzentren in der NRW-CDU sind«, sagt Christian Haase. Was er meint: Die Bezirksfürsten an Rhein und Ruhr haben den Ministerpräsidenten ihre Macht spüren lassen. Laschet steht als Verlierer da. Broks Nichtnominierung ist auch seine Niederlage. Außerdem wird darüber spekuliert, dass Broks alter Intimfeind, NRW-Innenminister Herbert Reul, mit an den Strippen gezogen haben könnte. Gestern meinte Reul zu Broks Ausbootung: »Da ist noch alles im Fluss.«

Kampfkanditatur riskante Chance

Lässt sich überhaupt noch etwas retten? Elmar Brok könnte am 26. Januar bei der Landesvertreterversammlung der CDU in Siegburg gegen jeden der vorderen Listenkandidaten antreten und die Delegierten entscheiden lassen, ob sich der profilierteste deutsche Europapolitiker aus Brüssel verabschieden soll. Da die ersten fünf Kandidaten bereits Mitglieder des Europaparlaments – also Kollegen – sind, käme nur Platz sechs in Betracht. Dann wäre wie am Montagabend Stefan Berger der Gegner.

»So eine Kampfkandidatur hat viele Risiken. Sollte Elmar Brok auch da eine Niederlage einstecken müssen, würde das seiner Leistung noch weniger gerecht als schon die Nichtnominierung«, sagt Haase. Auch Carsten Linnemann zeigte sich gestern enttäuscht. »Wenn es so käme, wäre das ein herber Verlust. Nicht nur für Europa, sondern vor allem auch für Ostwestfalen-Lippe«, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Paderborn.

Auch Brinkhaus von Niederlage betroffen

Linnemann konnte an der entscheidenden Sitzung des CDU-Landesvorstands am Montagabend ebenso wenig teilnehmen wie Ralph Brinkhaus. Als Chef der Unionsfraktion im Bundestag konnte der Vorsitzende der CDU in OWL dem Koalitionsausschuss der Bundesregierung nicht fernbleiben. Hätte der Gütersloher Broks Niederlage verhindern können?

Einiges spricht dafür. »Mit Brinkhaus fehlte Brok eine starke Stimme«, sagte gestern ein CDU-Europaabgeordneter dem WESTFALEN-BLATT. Der Parlamentarier ist sich aber sicher, dass noch einmal Bewegung in die Sache kommt: »Das kann noch nicht die Entscheidung gewesen sein. Wir können in Brüssel auf Elmar Broks Netzwerk nicht ansatzweise verzichten.«

Vorgeschlagene Liste vom NRW-Landesvorstand

Platz 1: Dr. Peter Liese, (53), geb. in Olsberg, wohnt in Meschede, seit 1994 im Europaparlament, der Arzt arbeitete früher unter anderem in der Kinderklinik Paderborn.

Platz 2: Dr. Markus Pieper, (55), geb. in Hameln, wohnt in Lotte, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament.

Platz 3: Sabine Verheyen, (54), geb. in Aachen, frühere Bürgermeisterin der Stadt Aachen, seit 2009 im Europaparlament.

Platz 4: Axel Voss, (55), geb. in Hameln, lebt in Bonn, seit 2009 im Europaparlament.

Platz 5: Dennis Radtke, (39), geb. in Wattenscheid, wohnt in Bochum, seit 2017 im Europaparlament.

Platz 6: Dr. Stefan Berger,(49), geb. in Schwalmtal, dort lebt er auch. Er ist noch nicht Mitglied des Europaparlaments, sitzt aber im Landtag.