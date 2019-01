Von Michael Diekmann

Bielefeld (WB). Feuerwerk einmal anders, Turnkunst neu definiert haben 3500 Besucher gestern Abend in der Seidenstickerhalle erlebt und mit tosendem Applaus bedacht.

Die 20. Auflage des Feuerwerks in Bielefeld bleibt den Fans nichts schuldig. Sie ist ausverkauft wie alle Gastspiele vorher, freut sich Karl-Wilhelm Schulze vom Stadtsportbund. Der Titel der Tour, die heute Abend schon in Rostock auf der Bühne ist, lautet »connected«, also »verbunden«. Das Arrangement der eingespielten Handy-Töne zu Anfang lässt grüßen.

Zwischen Handytönen und »Kabelsalat«

Und wirklich sind alle einzelnen Nummern der Show miteinander verwoben. Das Ensemble spielt miteinander und füreinander. Die Kombination aus Ringen, Rhönrad und Bodenakrobatik in einer Mixtur mit Ringen ist ebenso neu wie die kubanische Gesangseinlage von Diana Montoya zu Limbo und russischem Barren.

Die Eröffnung des fantastischen Abends hatte wie immer ein Bielefelder Aspekt besorgt. In diesem Fall schufen Künstler des Arts Studio Tanz und des Tanzclub Linon die sinnige Verbindung zwischen Handytönen, aus Gymnastikbändern gebildetem

»Kabelsalat« alter Telefonzeiten, Bandansagen. Auf Verbindendes, nicht Trennendes schauen wünscht sich Bürgermeisterin Karin Schrader als Botschaft aus dem Programm des abends für alle zum Mintnehmen.

Die Verbindung des gesamten Abends ist dann die Sache von Poppin´Greg. Der ist Musikus, Akrobat und Clown in Personalunion, animiert das Publikum zu Klatscheinlagen, bis die Gerätschaft für den nächsten athletischen Paukenschlag aufgebaut ist.

2020 gibt es erstmals zwei Shows in Bielefeld

Tanz-Show »Feuerwerk der Tanzkunst« zu Gast in Bielefeld Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

Geigenspiel auf dem Multischlappseil, einer Konstruktion aus sechs einzelnen Seilen, ist der Knüller zum Auftakt. Die vier Diabolo-Walker zeigen den Leuten in der Halle, wie man mit den Augen kaum zu verfolgen beleuchtete Diabolos an Fäden um Körper fliegen lässt. Jules & Jerome begeistern am Schleuderbrett mit Slapstick und Athletik, bevor Alex & Felice zeigen, wie man Breakdance und Partnerakrobatik miteinander verschmilzt.

Nicht weniger spektakulär ist das Solo von Saulo Sarmiento: Der tanzt Pole an einem Seil von der Decke. Ach ja, am 2. Januar 2020 gibt es erstmals zwei Shows in Bielefeld.