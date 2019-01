Bielefeld (WB/hz). Die Polizei sucht den Verursacher und Zeugen für einen Verkehrsunfall. In Bielefeld wurde am Mittwochmorgen ein Fußgänger (27) von einem linksabbiegenden Auto angefahren und verletzt – der oder die Unbekannte am Steuer des Fahrzeugs flüchtete und ließ das Unfallopfer zurück.