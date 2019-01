In einem Wohnhaus in Brackwede hat am Mittwochnachmittag eine Herdplatte einen Küchenbrand ausgelöst. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Eine nicht ausgeschaltete Herdplatte hat am Mittwochnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Eine Küchenzeile in einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße in Brackwede war in Brand geraten.