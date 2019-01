Karl-Heinz Voßhans, Leiter des städtischen Amtes für Personal, Organisation, IT und Zentrale Leistungen, kündigte gestern in der ersten Sitzung des vom Rat neu gebildeten Digitalisierungsausschusses an, dass ein entsprechendes Angebot noch in diesem Monat freigeschaltet werde.

Bewohnerpakausweise können bisher nur in den Filialen der Bürgerberatung ausgestellt werden. Dort sind sie für Anwohner gegen ein Entgelt von 15 Euro (Gültigkeit: sechs Monate) erhältlich. Online wird es für die Bürger etwas günstiger, sollen künftig nur 13 Euro fällig sein.

Voßhans kündigte an, dass auch Besucherparkausweise in den kommenden Monaten online erhältlich sein werden. Sie können von Bewohnern für ihre Gäste beantragt werden. Die Abgabe der Besuchertagesausweise erfolgt in Blöcken zu je fünf Stück. Ein Block kostet in den Bürgerberatungen bisher 10,50 Euro Verwaltungsgebühr.

Vom neuen Online-Verfahren erhofft sich die Stadt eine Entlastung der Bürgerberatung. Mit seiner Einführung wird auch der Abgleich mit dem Melde- und dem Kfz-Zulassungsregister automatisiert, so Voßhans.