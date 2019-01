Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Die FDP wünscht sich, dass die Stadt die Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) aussetzt. Der bürokratische Aufwand stehe in keinem Verhältnis zu den Einnahmen, sagt FDP-Vorsitzender Jan Maik Schlifter.

Auf 1,4 Millionen Euro beliefen sich die Einnahmen aus KAG-Beiträgen durchschnittlich pro Jahr, ergänzt Jasmin Wahl-Schwentker, Sprecherin der Liberalen im Rat: »15 Mitarbeiter auf 13 Vollzeitstellen werden für Berechnung und Erhebung der Anlieger- und Erschließungsbeiträge benötigt. Die Kosten dafür: rund 780.000 Euro pro Jahr.« Weil das die Hälfte der Einnahmen ausmache, stünden Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis.

»Vertrauensverlust in Verwaltungshandeln«

Dazu kämen die Einwendungen. Die Zahl der Widerspruchs- und Klageverfahren habe sich im Jahr 2017 auf 90 belaufen, 2018 seien es bis Mitte Oktober 64 gewesen. Für Schlifter sind die Straßenbaubeiträge »eigentlich eine Bagatellabgabe«. Die sei zudem mit jeder Menge Ärger und einem »Vertrauensverlust in Verwaltungshandeln« verbunden.

Straßenbaubeiträge können praktisch jeden treffen: Hauseigentümer genauso wie Mieter, auf die die Kosten umgelegt werden (können). Per Beitragsbescheid zur Kasse gebeten werden Anlieger, wenn an einer Straße beispielsweise die Fahrbahn, der Gehweg, der Parkstreifen oder die Straßenentwässerung erneuert oder verbessert werden. Dann nämlich »sollen Kommunen Anlieger an den Kosten beteiligen«. Schlifter: »In Ländern wie Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg und Bayern wurden die Beiträge abgeschafft oder das Wörtchen ›sollen‹ durch ›können‹ ersetzt.«

Land plant eine Reform der Abgaben

In Nordrhein-Westfalen haben CDU und FDP die Landesregierung beauftragt, eine Reform vorzulegen, die unter anderem den Kommunen freistellt, auf die Erhebung von Straßenbaubeiträgen zu verzichten. Der Entwurf, so Wahl-Schwentker, könnte »Ostern vorliegen und im Sommer verabschiedet werden«. Der Bund der Steuerzahler hat eine Volksinitiative ins Leben gerufen mit dem Ziel, die KAG-Beiträge in Nordrhein-Westfalen abzuschaffen, der Verein Haus & Grund unterstützt die Initiative ebenso wie die CDU-Mittelstandsvereinigung und die SPD.

Im benachbarten Herford werde bis zu einer landesgesetzlichen Entscheidung die Erhebung von Straßenbaubeiträgen, die durchaus fünfstellige Höhen erreichen können, ausgesetzt. Schlifter fordert die Stadt Bielefeld dazu auf, diesem Beispiel zu folgen. Die Liberalen wollen versuchen, auch die anderen Fraktionen und Gruppen im Bielefelder Stadtparlament von einer solchen Aussetzung zu überzeugen.

Die FDP kritisiert zudem, dass die Stadt Bielefeld Anliegern die Kosten etwa für eine neue Fahrbahn oder einen Parkstreifen mit einem Anteil von 80 Prozent in Rechnung stelle. Kommunen wie Gütersloh, Minden, Lage oder Salzkotten seien da mit 50 bis 65 Prozent deutlich zurückhaltender.

Zudem könne vor der Endabrechnung, die erst dann erfolgen dürfe, wenn die Maßnahme »bis zum letzten Randstein« abgeschlossen sei, nicht gesagt werden, welche Kosten auf die Anlieger zukämen. Schlifter: »Wenn die Rechnung erst Jahre oder gar Jahrzehnte später eintrudelt, mutet Verwaltungshandeln willkürlich an.«

Ein »relativ geringer Betrag in der Stadtkasse«, so Jasmin Wahl-Schwentker, sorge somit für viel Ärger und Vertrauensverlust: »Ein Damoklesschwert.« Die Nachteile würden die Vorteile (für die Stadt) deutlich übertreffen: »Das sind teuer erkaufte 1,4 Millionen Euro.«

Kämmerer Rainer Kaschel hatte im Dezember die Straßenbaubeiträge noch als »nennenswerten Faktor für den städtischen Haushalt« bezeichnet. Würden die KAG-Beiträge tatsächlich auch in Nordrhein-Westfalen abgeschafft, müsse es, so Kaschel vor vier Wochen, »eine Kompensation durch das Land geben«.