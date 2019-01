Der Umweltbetrieb hat die Leerung der Altglascontainer an ein Subunternehmen vergeben, kümmere sich aber selbst darum, dass die Stellplätze, etwa von Glassplittern und anderem Abfall, gereinigt würden. Stücken-Virnau: »In diesem Jahr ist geplant, durch mehr Personaleinsatz die Stellplätze regelmäßiger abzufahren und von wildem Müll zu befreien.« Problem des Umweltbetriebes, so deren Betriebsleiterin: »Niemand will Altglascontainer vor der Tür haben.« Abgelegenere Standorte wiederum würden illegale Müllablagerungen geradezu magnetisch anziehen: »Dann gibt es weitere Beschwerden.«

Der Umweltbetrieb sei laut Vertrag mit den dualen Systemen verpflichtet, ein flächendeckendes netz von Altglas-Containerstandorten einzurichten und zu erhalten.

Sie bedauere, dass es Standorte gebe, so Stücken-Virnau, an denen regelmäßig Abfälle abgeworfen würden. Sie nennt dabei Stellen wie den Windfang in Gadderbaum, die Glückstädter Straße in Brake und die Wismarer Straße in Stieghorst.