Bielefeld (WB/HHS). Bis zu dreieinhalb Stunden haben Fußball-Fans am Donnerstagmorgen angestanden, um Tickets für das erste Arminia-Heimspiel des Jahres zu ergattern. Am 2. Februar kommt der Hamburger SV auf die Alm.

Alte Verbindungen (»Schwarz-weiß-blau – Arminia und der HSV«), die Sogkraft des erstmals in die Zweite Bundesliga abgestiegenen Traditionsvereins aus dem Norden und nicht zuletzt dessen Spitzenposition machen das Spiel so attraktiv. Und deshalb hat der DSC den jetzt begonnenen Vorverkauf in drei Phasen eingeteilt.

Als am Donnerstag um 10 Uhr der Ticket-Shop in der Schüco-Arena öffnete, warteten bereits etliche hundert Fans vor den Türen. Einige hatten Klappstühle dabei, sollen sich schon gegen 7.30 Uhr dort häuslich eingerichtet haben. Bei Temperaturen in Gefrierpunktnähe waren insbesondere die beiden DSC-Mitarbeiterinnen gern gesehen, die die bibbernd Wartenden gegen eine kleine Spende für die Arminis mit heißem Kaffee versorgten.

Zwei weitere Verkaufsphasen

Tickets sind an diesem Donnerstag und Freitag Dauerkarteninhabern vorbehalten. Sie können gegen Vorlage ihrer Saisonkarte zwei Tickets zusätzlich erhalten; wenn sie zudem auch noch Vereinsmitglied sind, sogar vier. Etwas unübersichtlich wird’s angesichts eines weiteren Zusatzes: Beide Ausweise sind an Dritte übertragbar.

Das hat dazu geführt, dass am Donnerstag zahlreiche Fans in der Schlange standen, die mit einem ganzen Stapel Dauerkarten und zugehörigem Mitgliedsausweis ausgestattet (geschätzt) bis zu 50 HSV-Tickets nach Hause trugen. So war der Stehplatzblock 2 bereits um 13 Uhr ausverkauft.

Phase 2 des Vorverkaufs gilt vom 14. bis 16. Januar nur für Arminia-Mitglieder, die im Ticketshop oder online zwei Karten erhalten können. Auch dieses Procedere ist an Dritte übertragbar.

Der freie Ticketverkauf beginnt, auch auch in allen anderen Vorverkaufsstellen, am 18. Januar. Dass die Partie dann bereits ausverkauft sein dürfte, erscheint angesichts des ersten Ansturms realistisch. Zwischenstände, wie viele Karten wann noch erhältlich sind, will Arminia nicht abgeben, sagte Sprecher Tim Placke.