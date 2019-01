Bielefeld (WB/cm). Der Wagen eines 56-Jährigen Mannes aus Gütersloh ist am Freitagmorgen auf dem Adenauerplatz in Bielefeld ausgebrannt.

Bereits auf dem Ostwestfalendamm in Fahrtrichtung Bielefeld bemerkte der Fahrer eine Rauchentwicklung an seinem Wagen. Er fuhr vom OWD Richtung Adenauerplatz und stellte seinen Pkw an der Gadderbaumer Straße nahe des Adenauerplatzes ab.

Nachdem der Gütersloher die wichtigsten Dinge aus dem Wagen geholt hatte, stand dieser bereits voll in Brand. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es entstand ein hoher Sachschaden von etwa 35.000 Euro, weil der Mann teure Messwerkzeuge an Bord hatte, die dem Feuer zum Opfer gefallen sind.

Am Rand der Altstadt gab es eine starke Rauchentwicklung. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.