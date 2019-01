Von Pjer Biederstädt

Bielefeld ist in Münster allgegenwärtig – zumindest als Wort auf Verkehrsschildern. Doch der Name der ostwestfälischen Stadt verschwindet zusehends aus dem Stadtbild. Der Grund: Das neue Bundesstraßenverzeichnis führt nun auch die Bundesstraße 51 auf.

Nächstes Fernziel mit Autobahnanschluss ist Rheda-Wiedenbrück

Das nächste Fernziel mit Autobahnanschluss ist demnach nicht mehr Bielefeld, sondern Osnabrück/Rheda-Wiedenbrück, teilte die Stadt Münster auf Anfrage mit. Im gesamten Stadtgebiet existieren in städtischer Baulast 197 Schilder mit der Nennung »Bielefeld«. Schätzungsweise die Hälfte davon befinden sich an der Bundesstraße. »Das heißt: Selbst wenn das ehemalige Fernziel Bielefeld eines Tages an der Bundesstraße komplett verschwunden sein wird, wird es in Münster noch Schilder geben, auf denen Bielefeld steht«, teilt die Stadt Münster mit.

Im Jahr 2019 sollen nach Informationen der Stadt Münster circa 80 Schilder ausgetauscht werden. Weitere sollen in den kommenden Jahren folgen – je nach Haushaltslage. Denn günstig sind die Änderungen nicht: Muss ein Schild nur überklebt werden, kostet dies 120 Euro. Für den Austausch eines 3,5 Quadratmeter großen Vorwegweisers muss die Stadt 850 Euro berappen. Braucht es noch ein neues Fundament und einen Mast, liegen die Kosten bei etwa 2600 Euro.