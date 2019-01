Von Kerstin Panhorst

Green-Day-Musical “American Idiot” im Lokschuppen Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Denn auch die Atmosphäre des Lokschuppens machte das Gastspiel des von der amerikanischen Punkband Green Day geschriebenen Musicals »American Idiot« nun für 600 Besucher zu einem besonderen Erlebnis.

Desillusionierte Freunde

Die Freunde Johnny (Lukas Sandmann), Will (Alexander Sasanowitsch) und Tunny (Sebastian Smulders) wollen desillusioniert ihre heimatliche Kleinstadt verlassen und suchen auf unterschiedlichen Wegen nach einer Alternative zu ihrer frustrierenden und festgefahrenen Lebenssituation. Während Will bei seiner schwangeren Freundin in der verhassten Heimatstadt bleibt, lässt sich Tunny von der Army anwerben, und Johnny flüchtet sich in die Drogensucht. Seine Junkie-Persönlichkeit St. Jimmy (Robert Lankester) übernimmt zunächst die Führung, doch als Johnny seinetwegen die große Liebe verliert, tötet er sein Alter Ego und kehrt ebenso wie der vom Krieg traumatisierte Tunny in seine Heimatstadt zurück.

Themen wie Drogensucht, ungewollte Schwangerschaft, Krieg und der Einfluss der Medien werden im Musical aufgegriffen, ebenso der verzweifelte Versuch einer jungen Generation, sich vom Kleinbürgertum zu lösen. Bis auf wenige Tagebucheinträge und Briefe Johnnys verzichtet das Musical komplett auf Dialoge, es wird nur über Lieder kommuniziert. Auf Wunsch von Green Day wurden diese ins Deutsche übersetzt, wodurch zumindest ein Grundverständnis beim Publikum vorausgesetzt wird. Die Übersetzungen sind größtenteils gelungen, alleine das von den drei Hauptfiguren gemeinsam gesungene »Wake me up when September ends / Weck mich auf wenn der Herbst beginnt« zeigt, wie gut die Lieder auch auf Deutsch klingen können.

Energiegeladenes Ensemble

Manchmal schleicht sich aber eine unbeabsichtigt alberne Zeile wie »Nimm den Druck von der Schwellung« in »Give me Novacaine« ein, bei der man dann doch bedauert, nicht die Originalversion zu hören. Hits wie »21 Guns«, »Boulevard of Broken Dreams« oder »Holiday« funktionieren aber dank des stimmlich beeindruckenden, energiegeladenen Ensembles glücklicherweise in jeder Sprache.

Green Day hatten ihr 2004 erschienenes siebtes Album »American Idiot« bereits als Konzeptalbum angelegt. Das Album wurde mehr als 15 Millionen Mal verkauft und mit einem Grammy ausgezeichnet Die 2010 am Broadway uraufgeführte Musicalversion presst die Lieder dieser CD sowie weitere Stücke von »21st Century Breakdown« und einige B-Seiten in nicht einmal zwei Stunden.

Die Geschichte, die einzig über die Musik erzählt wird, und die Charaktere bekommen durch diese musikalische Collage allerdings wenig Raum und wenig Tiefe, inhaltlich springt »American Idiot« etwas unmotiviert von einem Thema zum anderen.