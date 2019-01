Die insolvente bb Hotelmanagement GmbH betreibt die zur B&B-Kette gehörenden Hotels am Boulevard in Bielefeld (Foto) und in Paderborn. Foto: Oliver Schwabe

Bielefeld/Paderborn (WB/MiS). Die bb Hotelmanagement GmbH, Betreibergesellschaft der B&B-Hotels am Bielefelder Boulevard und in Paderborn, ist zahlungsunfähig. Der Hotelbetrieb an beiden Standorten läuft aber ungehindert weiter.

Das Amtsgericht Bielefeld hat am Mittwoch das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Firma eröffnet. Zur vorläufigen Insolvenzverwalterin wurde die Bielefelder Rechtsanwältin Dr. Birte Meister bestellt. »Der Betrieb wird fortgeführt«, versicherte Meister auf Anfrage. Sie sei guter Hoffnung, die GmbH retten zu können. »Die Dezember-Gehälter wurden noch gezahlt, die 24-köpfige Belegschaft ist motiviert, die Arbeit fortzusetzen.« Hotelgäste müssten keinerlei Einschränkungen hinnehmen, sämtliche Reservierungen blieben gültig, neue könnten vorgenommen werden. Die Umsatzerwartungen seien »eigentlich positiv.«

Im Auftrag der deutschen Tochtergesellschaft der französischen Hotelkette B&B betreibt die bb Hotelmanagement GmbH die beiden Häuser in Ostwestfalen. Geschäftsführer sind der frühere Arminia-Profi Renato Bauer Bernardi und seine Frau Antje Bauer Bernardi. In Bielefeld gibt es das B&B-Hotel seit 2013. Das Gebäude war von der Firma Goldbeck am Boulevard in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptbahnhof errichtet und an B&B vermietet worden, die dann einen Betreiber für das Haus suchte.

Europaweit betreibt B&B nach eigenen Angaben mehr als 440 Budget-Hotels mit günstigen Zimmerpreisen. In Deutschland gibt es rund 100 Standorte.