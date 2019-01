Von Andreas Schnadwinkel

Bielefeld(WB). Geht Elmar Brok in die Kampfkandidatur, um doch noch bei der Europawahl antreten zu können? Der Bezirksvorstand der CDU in Ostwestfalen-Lippe trifft sich an diesem Samstag in Schloß Holte-Stukenbrock, um mit Brok über das Vorgehen zu beraten. Im NRW-Landesvorstand der CDU war der 72-Jährige bei der Wahl der Listenkandidaten überraschend gescheitert.