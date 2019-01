Schloß Holte-Stukenbrock (WB/as). Die Aussichten, dass die CDU in NRW Elmar Brok doch noch für die Europawahl am 26. Mai nominiert, werden besser. Am Samstag hat sich der CDU-Bezirksvorstand in OWL einstimmig dafür ausgesprochen, Elmar Brok bei einer Kampfkandidatur zu unterstützen.

Die Entscheidung über die Liste fällt am 26. Januar bei der Landesvertreterversammlung in Siegburg. Im CDU-Landesvorstand war der 72-Jährige am vorigen Montag bei der geheimen Wahl des Kandidaten für Listenplatz sechs dem CDU-Landtagsabgeordneten Stefan Berger vom Niederrhein mit 17 zu 20 Stimmen unterlegen.

Auch die CDU-Europaabgeordneten aus NRW haben am Wochenende die erneute Nominierung Broks gefordert. Es sei die »einhellige Ansicht aller, dass Brok auf die Liste muss«, sagte Peter Liese, Sprecher der CDU-Europaabgeordneten aus NRW, dem »Spiegel«. »Der CDU-Bezirksvorstand steht voll und ganz hinter Elmar Brok«, sagte CDU-Bezirksgeschäftsführer Hubert Kleinemeier dem WESTFALEN-BLATT nach der Sitzung am Samstag in Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh).

Brok hat sich noch nicht entschieden, ob er die Liste angreifen und gegen nominierte Kandidaten antreten wird.