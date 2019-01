Schloß Holte-Stukenbrock (WB/as). Die Aussichten, dass die CDU in NRW Elmar Brok doch noch für die Europawahl am 26. Mai nominiert, werden besser. Am Samstag hat sich der CDU-Bezirksvorstand in OWL einstimmig dafür ausgesprochen, dass der Europaparlamentarier aus Bielefeld in die Kampfkandidatur um die Listenplätze geht.

Die Entscheidung über die Liste fällt am 26. Januar bei der Landesvertreterversammlung in Siegburg. Im CDU-Landesvorstand war der 72-Jährige am vorigen Montag bei der geheimen Wahl des Kandidaten für Listenplatz sechs dem CDU-Landtagsabgeordneten Stefan Berger vom Niederrhein mit 17 zu 20 Stimmen unterlegen.

Auch die CDU-Europaabgeordneten aus NRW haben am Wochenende die erneute Nominierung Broks gefordert. Es sei die »einhellige Ansicht aller, dass Brok auf die Liste muss«, sagte Peter Liese, Sprecher der CDU-Europaabgeordneten aus NRW, dem »Spiegel«. »Der CDU-Bezirksvorstand steht voll und ganz hinter Elmar Brok«, sagte CDU-Bezirksgeschäftsführer Hubert Kleinemeier dem WESTFALEN-BLATT nach der Sitzung am Samstag in Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh).

Brok hat sich noch nicht entschieden, ob er die Liste angreifen und gegen nominierte Kandidaten antreten wird.