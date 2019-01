Von Sabine Schulze

Der Saal im Kinder- und Jugendhaus an der Glückstädter Straße war voll, als Gerhard Wäschebach, Vorsitzender des Braker Kulturvereins, den Volkswirt und langjährigen Präsidenten des ifo-Institutes für Wirtschaftsforschung begrüßte.

Führender Ökonom

Sinn, 1948 in Brake geboren – sein Vater war Taxifahrer und SPD-Mitglied, der Großvater von den Nationalsozialisten verfolgt und in einem Konzentrationslager gestorben – besuchte das Helmholtz-Gymnasium. Er legte 1967 das Abitur ab. Danach studierte er in Münster und Mannheim, promovierte und habilitierte sich dort. Ab 1984 lehrte und forschte Sinn an der Universität München und war von 1999 bis 2016 Präsident des ifo-Institutes. Er gilt als einer der führenden Ökonomen.

Obwohl heute in München zuhause, hat Sinn die Kontakte nach Bielefeld nie verloren, zumal hier noch Familie lebt. Und so war der 70-Jährige mit Ehefrau Gerlinde am Samstag vor seinem Vortrag noch bei einer Geburtstagsfeier. »Ich fühle mich noch als Braker«, sagte er.

Wunderbare Zeltlager

Beim Blick vom Podium freute er sich eingangs, alte Weggefährten zu sehen, besonders Günter Rixe. Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete war einst bei den Falken engagiert und mit denen ist der junge Hans-Werner Sinn gerne verreist. »Es gab ja damals in Brake nur die Kirche und die Falken. Man nahm mit, was man bekommen konnte.« Und mit offensichtlichem Vergnügen erinnerte sich der Ökonom an so manche »wunderbaren Zeltlager in Frankreich«. Erst heute geht es für Sinn wieder gen Süden, zu einem Termin in Würzburg. Denn Sinn, obwohl vor zwei Jahren emeritiert, ist immer noch gefragt. Und er ist immer noch »im Thema«.

Das berührte am Samstag em­pfindliche Punkte: Euro, Europa, Brexit und Trump. Spannende, aber auch beängstigende Themen, wie der Wirtschaftsforscher selbst sagte. Um sein Publikum nicht gar zu sehr zu verschrecken, warnte er gleich: »Ich bin Volkswirt. Ich rede über das Thema wie ein Arzt über Krankheiten. Das klingt pessimistischer als ich bin.« Da waren am Ende aber nicht mehr alle Zuhörer so sicher.

Zwist um Zölle

Die Politik Trumps sei für sein Land derzeit nicht nur falsch – aber vergleichbar der von Ronald Reagan. Und die führte in die Rezession. Der Zwist um US-Zölle auf deutsche Autos und EU-Zölle auf amerikanische Agrarprodukte, warnte Sinn, führe zu einem massiven Interessenkonflikt zwischen Deutschland und Frankreich, das deutlich agrarischer sei. Und der Brexit? »Eine Atombombenexplosion für Europa!« sei es, wenn die zweitgrößte Volkswirtschaft gehe und damit zugleich das Nord-Süd-Gleichgewicht verschiebe. Von dem Konflikt über die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland nicht zu reden. Der werde in der Konsequenz das Vereinigte Königreich spalten. Und genau deswegen erwartet Sinn keine Mehrheit für Theresa Mays Pläne.

Ein weites Feld zudem: Europa mit den vielen Ungleichgewichten vor allem im industriellen Sektor. »Wir leben hier auf der Insel der Seligen«, hielt der Ökonom vor Augen. Noch. Denn ein leichtes Abflauen sei zu beobachten. Immerhin: »Das heißt nicht, dass ein Fiasko kommt.«

Politikern, die konstatieren, es laufe anderenorts schon wieder, hielt Sinn entgegen: »Alles Quatsch!«. Da würden Notenpressen angeworfen und Kredite nicht beglichen. Der Hauptgläubiger: Deutschland – »bei einem Zinssatz von Null.« Sinn sieht die EU auf dem Weg in eine Transferunion. Und die nächste Euro-Krise werde Italien auslösen.