Von Vivian Winzler

Bielefeld (WB). Es ist ein kleiner Traum, der für Kevin Derbas in Erfüllung gegangen ist. Der 22-jährige Bielefelder hat eine Rolle in der neuen RTL2-Soap »Chartbreaker« ergattert. Ein Format, das zwei seiner Leidenschaften miteinander verknüpft: Singen und Schauspielern.

»Ich habe bis zum Ende der Castings nicht geglaubt, dass das wirklich echt ist.« Der gelernte Einzelhandelskaufmann konnte sein Glück kaum fassen, als ihn eine Mail von der Produktionsfirma der Sendung erreichte. Was er zunächst für einen schlechten Scherz hielt, nahm jedoch sehr schnell konkrete Formen an. Nach einigen Castingdurchläufen stand fest: Derbas verkörpert ab heute die Rolle des Tim-Oliver Baum in »Chartbreaker«. Das Format spielt hinter den Kulissen einer Castingshow auf Gran Canaria.

In einer Villa leben die 15 Kandidaten der Show zusammen unter einem Dach, was natürlich für mächtig Trubel unter den Teilnehmern sorgt. Derbas’ Rolle Tim-Oliver hat derweil aber ganz andere Probleme. »Tim-Oliver soll eigentlich so die typische Heulsuse sein«, erklärt Derbas seinen Charakter. »Er hat kaum Selbstbewusstsein und immer etwas zu meckern.«

Mischung aus Castingshow und Soap

Die Mischung aus Castingshow und Soap erlaubt es Derbas, neben dem Schauspiel auch seine eigentliche Leidenschaft, das Singen, voll auszuleben. Schon seit seiner Kindheit sei das sein größter Traum gewesen. Viermal nahm er bereits an der RTL-Castingshow »Deutschland sucht den Superstar« teil, flog jedoch stets sehr früh raus. »Die meinten, ich wäre einfach zu schüchtern«, so Derbas. Umso begeisterter ist er von seinem Erfolg bei »Chartbreaker«. »Es war rundum eine super positive Erfahrung, die ich so jederzeit wieder machen würde«, meint der 22-Jährige.

Bei anderen Soaps mitzuspielen käme für ihn jedoch nicht in Frage: bei Derbas steht die Gesangskarriere im Vordergrund. »Mein größter Traum ist, irgendwann Deutschland beim ›Eurovision Song Contest‹ zu vertreten«, verrät er. Bei so großen Zielen vergisst er jedoch nicht, wo seine Wurzeln liegen. »Beim Leineweber aufzutreten ist auch schon ein kleiner Traum von mir. Jedes Jahr wünsche ich mir, dass ich irgendwann da oben auf der Bühne stehe.«

Folgen werden montags bis freitags ab 17.10 Uhr gezeigt

Derbas ist kein typisches TV-Sternchen. Der 22-Jährige ist bodenständig und sympathisch. Fast schon der nette Junge von nebenan – ganz im Gegensatz zu seiner Rolle Tim-Oliver Baum. Derbas arbeitet weiterhin als Einzelhandelskaufmann, verliert seine Ziele dabei doch nie aus den Augen.

In seiner Freizeit zeichnet er gerne und beschäftigt sich viel mit »Special-Effects-Make-up«. Seine Werke sowie einige Gesangsvideos kann man auf dem Instagram-Profil des Bielefelders sehen. Als Tim-Oliver ist er ab heute, montags bis freitags, um 17.10 Uhr auf RTL 2 zu begutachten. Und wer weiß: vielleicht ist das ja erst der Anfang einer steilen Karriere als Pop-Star.