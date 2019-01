Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel planen den Neubau eines Hospizes. Errichtet werden soll es nach derzeitigen Überlegungen am Quellenhofweg. Notwendig wird das neue Gebäude, weil das heutige Hospiz im Haus Zuversicht am Bethelweg die ab Juli 2023 geltenden gesetzlichen Auflagen nicht mehr erfüllt.

»Gefordert wird dann nach dem Wohn- und Teilhabengesetz, dass es in jedem Zimmer einen eigenen Sanitärraum gibt und das Gebäude komplett barrierefrei ist«, erklärt Bethel-Sprecher Jens U. Garlichs. Dies sei in dem aus dem Jahr 1905 stammenden Gebäude des Hauses Zuversicht am Bethelweg jedoch nicht umsetzbar. »Leider mussten wir entscheiden, dass wir den so geschätzten Standort aufgeben müssen«, hatte auch Bethel-Vorstandsvorsitzender Pastor Ulrich Pohl im Rahmen der Betheler Adventskonferenz angekündigt.

Für Bethel sei die Hospizarbeit, die an dem jetzigen Standort seit 20 Jahren stationär stattfindet, jedoch eine so wesentliche Aufgabe, dass ein Neubau errichtet werden soll, so Garlichs. Mit großer Wahrscheinlichkeit soll das neue Hospiz am Quellenhofweg auf dem Gelände der ehemaligen Landwirtschaft Quellenhof gebaut werden.

Aktuell arbeite ein Architekturbüro an einer Machbarkeitsstudie. Geprüft werden soll dabei auch, ob das Fachwerk-Gebäude, das auf dem Areal steht, in die Planungen mit einbezogen werden kann. »Denkbar ist zum Beispiel ein moderner Anbau. Ob dies möglich ist, steht aber noch nicht fest«, erläutert der Bethel-Sprecher.

Vorgesehen ist hingegen, dass das neue Hospiz mehr Raum bieten soll. Im Haus Zuversicht gibt es aktuell Platz für zehn Personen, erklärt Leiterin Linda Bulthaup, »geplant sind in dem Neubau 14 Plätze«. Denn der Bedarf sei groß. Das Bethel-Hospiz ist das einzige in Bielefeld – die nächsten Häuser seien erst wieder in Gütersloh, Paderborn, Lübbecke und Detmold – und die Nachfrage steige. Grund dafür seien die demografische Entwicklung und die Lebenssituation vieler Menschen, bei denen die Familie nicht in der Nähe wohne oder nicht in der Lage sei, die notwendige Betreuung zu leisten. Darüber hinaus seien aber auch die Möglichkeiten in vielen Pflegeheimen durch den Fachkräftemangel bei der Betreuung todkranker Menschen nicht vergleichbar.

Als »Gäste« nimmt das Hospiz Menschen auf, die eine lebensverkürzende Krankheit haben, die in einem Krankenhaus nicht mehr entsprechend behandelt werden können und für die eine Pflege in ihrem Zuhause nicht mehr zu leisten ist. 2018 habe das Haus Zuversicht 122 Gäste betreut. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer habe 28 Tage betragen. »Manche sind jedoch auch einige Monate lang geblieben«, so Linda Bulthaup.

Den bisherigen Standort im Haus Zuversicht aufzugeben, falle Bethel und vielen Freunden des Hospizes nicht leicht, sagt Bulthaup. »Sie hängen an dem Haus, und es gibt auch ein Stück weit Traurigkeit, dass wir ausziehen müssen.« Denn das Gebäude habe eine ganz besondere Atmosphäre, die eben nicht wie ein Pflegeheim wirke. Der Auszug sei jedoch notwendig auch aufgrund fehlender Sanitärmöglichkeiten, die vielen Treppen und die beengten Räumlichkeiten für die Mitarbeiter. »Ich teile zwar teilweise das Bedauern, ich freue mich aber auch auf einen Neubau und die Möglichkeiten, die dieser bietet«, betont die Hospiz-Leitern.

Den neuen Standort sieht sie in vielerlei Hinsicht positiv. Dieser sei sehr schön gelegen, und das nebenan gelegene »Dorf Sentana« biete viele Möglichkeiten für Gäste und Angehörige.

Wie hoch die Investition in den Neubau sein wird, steht laut Jens Garlichs noch nicht fest. Notwendig dürfte jedoch ein Betrag von mehreren Millionen Euro sein, den Bethel voraussichtlich gänzlich selbst werde tragen müssen, da es kaum Fördermittel dafür gebe. Auch, was nach dem Auszug des Hospizes mit dem Haus Zuversicht geschehen soll, sei noch unklar.