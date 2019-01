Von Uwe Koch

Es ist der zweite Prozess, der die Vorgänge um den Tod des 37-jährigen Viktor F. klären soll. Der Alkoholiker wurde am 10. Mai 2017 mit schwersten Verletzungen auf dem Gehweg an der Gustav-Winkler-Straße in Ubbedissen gefunden. Er starb später. Als eine Verursacherin machten Polizei und Staatsanwaltschaft danach die 32-jährige Tanja Z. aus der Obdachlosenunterkunft im Haus Nummer 24 aus.

Sie wurde schließlich im Sommer des vergangenen Jahres zu fünfeinhalb Jahren Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Sie habe gemeinsam mit ihrem Ehemann Andreas Z. (45) dem Opfer durch massive Tritte so schwere Verletzungen zugefügt, dass Viktor F. an den Folgen gestorben sei, meinten die Richter seinerzeit. Tanja Z. nahm dieses Urteil drei Monate später an.

Folgerichtig sitzt nun Andreas Z. vor der 10. Strafkammer des Landgerichts. Er steht unter der gleichen Anklage wie seine Ehefrau, auch er schweigt bislang zu den Vorwürfen. Stattdessen müht sich das Gericht durch das Dickicht der Aussagen von Zeugen, deren Gedächtnis von teils jahrzehntelangem Alkoholkonsum gelöchert worden ist.

Man kennt sich von diversen Alkoholiker-Treffs

Man kennt sich von diversen Alkoholiker-Treffs in der Stadt. Meistens frequentieren die Personen den Promille-Treff »Tüte« am Stadtbahneingang am Hauptbahnhof. Dort müssen sich auch das spätere Opfer und der vermeintliche Mittäter Andreas Z. am Mittag des 10. Mai 2017 getroffen haben, die angeblich zuvor »nichts« miteinander zu tun hatten. Das behauptet Markus W. (51), Freund von Viktor F. Er schilderte dem Gericht zwei Telefongespräche, während der F. nur noch »gelallt« habe, als ob er »eine Wolldecke im Mund« gehabt habe. Während W. sich sogar an die Gesprächsdauer und andere Details erinnerte, wollte er von einer konkreten polizeilichen Aussage, die Andreas Z. massiv belastete, nichts mehr wissen. Auch habe er nie behauptet, der Angeklagte habe gesagt, der Viktor F. habe seine Ehefrau sexuell belästigt.

Kammervorsitzender Christoph Meiring meldete danach ernsthafte Zweifel an der Aussage dieses Zeugen an, denn sonst hätte »ja der Polizist gelogen«. Markus W. schob Erinnerungslücken vor. Die Frage von Staatsanwältin Lena Farwick, ob er Repressionen von »Tüten«-Besuchern fürchte, beantwortete der Zeuge nicht.

Konkreter wurde die Vertreterin der Anklage im Fall des Zeugen Achim W. (53), der als Zeuge behauptet hat, Andreas Z. habe den Nachmittag des 10. Mai 2017 in seiner Wohnung an der Gustav-Winkler-Straße 24 nahezu alkoholisiert im Koma verbracht: Der Alkoholiker sei »völlig fertig« gewesen, habe »nur geschlafen«, könne also für Tritte gegen Viktor F. gar nicht verantwortlich sein. Lena Farwick legte daher einen Strafantrag wegen »falscher uneidlicher Aussage und Strafvereitelung« gegen Achim W. vor. Er soll 1800 Euro Geldstrafe zahlen. Der Prozess wird fortgesetzt.