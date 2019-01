Die Kohlmeise kommt in den Bielefelder Gärten am häufigsten vor. Foto: dpa

Bielefeld (WB). Insgesamt 524 Bielefelder haben sich an der Vogelzählaktion des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) Anfang des Monats beteiligt. In 374 Gärten wurden vom 4. bis zum 6. Januar bei der neunten »Stunde der Wintervögel« 11.707 Vögel gezählt.

Nun liegen die Ergebnisse der Zählung vor. Am häufigsten in Bielefelder Gärten kommt demnach die Kohlmeise vor, insgesamt 1631 Tiere wurden gesichtet, sechs Prozent mehr als 2018. In nahezu jedem Garten wurde mindestens ein Exemplar gesichtet. Auf Rang zwei folgt mit der Blaumeise (1313 Exemplare, plus vier Prozent) ebenfalls eine Meisenart.

Weiter zurück geht auch in Bielefeld die Zahl der Amseln. 1256 Tiere zählten die Bielefelder Vogelfreunde, acht Prozent weniger als noch im Vorjahr. Ebenfalls rückläufig ist die Population des Haussperlings (1114 Tiere, minus sechs Prozent). Stark zugenommen hat hingegen die Anzahl der Ringeltauben auf 684 Sichtungen, ein Plus von 43 Prozent.

Auch Buchfink unter den Top Ten

Zu den »Top Ten« im Stadtgebiet gehören außerdem Buchfink (673; plus elf Prozent), Elster (587; minus fünf Prozent), Feldsperling (509; pus 18 Prozent), Rotkehlchen (423, plus zehn Prozent) und Rabenkrähe (398; plus 50 Prozent).

Stark rückläufig sind nach der jüngsten Zählung die Populationen von Buntspecht (minus 21 Prozent), Eichelhäher (minus 30 Prozent), Kleiber (minus 45 Prozent), Erlenzeisig (minus 68 Prozent), Stieglitz (minus 45 Prozent) oder Goldammer (minus 41 Prozent).

Da die Winter in der Stadt immer milder werden, gibt es bei den vielen Zugvögeln (Buchfink, Rotkehlchen, Star) zweistellige Zuwächse, was die Sichtungen in den Gärten angeht.