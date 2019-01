Christiane Müller ist eine von 42 MTRAs am EvKB. Technik und Mensch – diese Kombination fasziniert sie. Foto: Bernard Pierel

Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Es fehlen Ärzte, es fehlt Pflegepersonal. Und es fehlen medizinisch-technische Radiologieassistenten (MTRA). Das Evangelische Klinikum Bethel (EvKB) reagiert darauf: mit einer MTRA-Schule. Am 1. September 2019 startet die Ausbildung.

Bundesweit ist jede vierte MTRA-Stelle unbesetzt, sagt Prof. Dr. Günther Wittenberg, Chefarzt der Radiologie am EvKB. In Ostwestfalen ist es teilweise noch enger, »es gibt schon Krankenhäuser, die ihre Nachtdienste einstellen müssen, weil sie keine MTRAs haben«. Und das bedeutet: Kein Röntgenbild, keine Computer- und keine Kernspinaufnahme – und damit keine bildgebende Diagnostik.

Das EvKB schafft mit der neuen MTRA-Schule Abhilfe – nicht nur für das eigene Haus, sondern für die Region. Dafür kooperiert das Betheler Klinikum mit Krankenhäusern und Praxen in der Region: Sei es das Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen, die Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen, das Evangelische Krankenhaus Lippstadt oder die überörtliche Praxis Diranuk – um nur einige der beteiligten Partner zu nennen. Die versprechen sich davon, dass ihnen die jungen Leute, die in Bethel ihre theoretische Ausbildung absolvieren und im praktischen Teil ihr Krankenhaus oder ihre Praxis kennenlernen, »kleben« bleiben.

Herausfordernd und anspruchsvoll

Sehr bekannt sei das Berufsbild noch nicht, bedauert Wittenberg. »Dabei ist es ein innovativer Beruf; die Radiologie hat den höchsten technischen Fortschritt zu verzeichnen und ist längst nicht nur ein diagnostisches, sondern auch ein interventionelles Fach.« So werden etwa auch Eingriffe vorgenommen, die zuweilen eine Operation überflüssig machen.

Aber auch der Kontakt mit den Patienten und natürlich Ärzten gehört zum Beruf. MTRAs müssen mit Menschen umgehen können, denn sie bekommen es auch mit Patienten zu tun, die vielleicht unruhig und ängstlich sind und Zuspruch benötigen, müssen vielleicht Schwerstverletzte röntgen und unter schwierigen Bedingungen ein gutes Bild erstellen. »Das ist herausfordernd und anspruchsvoll«, sagt Petra Krause, Leiterin der Gesundheitsschulen am EvKB. Da in Bethel alle Gesundheitsberufe unter einem Dach gelehrt werden, lernen die Absolventen zugleich die interprofessionelle Kommunikation und auch die »benachbarten« Berufe kennen.

Ausbildung wird vergütet

Voraussetzung für die dreijährige Ausbildung an der MTRA-Schule ist zumindest der Realschul- oder Fachoberschulabschluss. Die Bewerber sollten eine gewisse Technikaffinität mitbringen. Anders als bislang üblich, erhalten sie eine Ausbildungsvergütung. Konjunkturschwankungen oder Arbeitslosigkeit müssen sie kaum fürchten, sagt Krause. Wer sich für die Ausbildung interessiert, kann sich bei ihr melden unter Telefon 0521/77279841.

Bislang legen in Ostwestfalen-Lippe alle drei Jahre knapp 40 MTRAs ihr Examen ab, die neue Schule wird jährlich 25 junge Menschen aufnehmen. Ab 2022 werden also jedes Jahr weitere 25 staatlich geprüfte MTRAs – derzeit zu 80 Prozent weiblich – in den Beruf gehen.