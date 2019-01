Für die Zeit darüber hinaus bis zum festgelegten Abschalttermin Ende 2021 gibt es jedoch Unklarheiten. Grund dafür ist ein möglicher Rechtsstreit zwischen dem Betreiber und mit 83,4 Prozent Hauptgesellschafter von Grohnde, Preussen Elektra, sowie dem Energiekonzern Vattenfall. Dabei geht es um den Zukauf von benötigten Reststrommengen.

Hinter dem Begriff steht, dass unabhängig vom konkreten Abschalttermin jedes Kernkraftwerk nur eine ihm individuell zugeordnete Reststrommenge erzeugen darf. Da die eigenen Strommengen von Grohnde bis zum zweiten Quartal 2019 aufgebraucht sind, kauft die Kraftwerksgesellschaft Grohnde nun Reststrommengen von Preussen Elektra, früher Eon. Die Strommenge beträgt 4,7 Terawattstunden (TWh). Sie gewährleisten laut Stadtwerken den Weiterbetrieb bis voraussichtlich Oktober 2019. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Preussen Elektra verfügt noch über Reststrommengen aus den Anlagen Unterweser, Isar und Grafenrheinfeld. Der Anteil des Bielefelder Energieversorgers an den jetzt zugekauften Strommengen werde nach der Verstromung in Grohnde über Dritte direkt am Großhandelsmarkt verkauft. »Bielefeld erhält damit keinen direkten Strombezug mehr aus dem Kernkraftwerk Grohnde«, heißt es.

Verhandlungen um Reststrom

Preussen Elektra will zudem alle weiteren Möglichkeiten ausschöpfen, um Grohnde bis Ende 2021 am Netz zu belassen. Dafür verhandelt das Unternehmen unter anderem mit Vattenfall als Miteigentümer der bereits stillgelegten Kraftwerke Krümmel und Brunsbüttel über die dort noch vorhandenen Reststrommengen. Sie sollten auf Grohnde übertragen werden. Entsprechende Medienberichte bestätigte Preussen-Elektra-Sprecherin Almut Zyweck. Weder dementiert noch bestätigt wurde, dass Preussen Elektra rechtliche Schritte gegen Vattenfall einleitet. Preussen Elektra ist mit 50 Prozent am AKW Krümmel beteiligt und mit 33 Prozent an Brunsbüttel. Eine Vattenfall-Sprecherin mochte sich dazu nicht äußern.