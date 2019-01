Neujahrsempfang der Deutschen Bank gestern Abend in Bielefeld mit (von links) Bernd-Christian Balz, Vorstandschef Christian Sewing, Thomas Buschmann und Alf Meyer zur Heyde. Foto: Edgar Fels

Von Edgar Fels

Bielefeld (WB). Christian Sewing hat offenbar den richtigen Ton getroffen – in seiner Heimat. Für seine Rede beim Neujahrsempfang der Deutschen Bank am Montagabend in Bielefeld erhielt der aus Bünde stammende Vorstandsvorsitzende jedenfalls lang anhaltenden Beifall der rund 300 Gäste, unter ihnen viele Unternehmer.