Von Oliver Horst

NRW-weit haben sich Mieterbund, Verbraucherzentrale, Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrts- und Sozialverbände zum Bündnis »Wir wollen wohnen!« zusammengeschlossen. Auch in OWL haben sich die Partner zum Ziel gesetzt, gegen die Wohnungspolitik der schwarz-gelben Landesregierung mobil zu machen – unter anderem mit einer Online-Petition. In Bielefeld ist am 8. April ein Aktionstag geplant, Paderborn und Gütersloh sollen folgen.

»Wir wollen aufrütteln und den geplanten Kahlschlag verhindern«, sagt stellvertretend Ralf Brodda, Geschäftsführer des Mieterbunds OWL. Denn es drohten massive Einschnitte bei Mieterrechten. Vier Landesverordnungen zum Mieterschutz laufen in NRW bis Ende 2021 aus. »Die Landesregierung will sie abschaffen«, sagt Veronika Rosenbohm, Vorsitzende des Mieterbundes OWL.

Mietpreisbegrenzungsverordnung bis 2020 gültig

Bereits Ende Mai läuft die Kappungsgrenzenverordnung aus, die in OWL in Paderborn, Bielefeld und Rheda-Wiedenbrück gilt. Sie besagt, dass die Miete binnen drei Jahren maximal um 15 statt sonst möglichen 20 Prozent erhöht werden darf. Die Mietpreisbegrenzungsverordnung, die in Bielefeld und Paderborn Anwendung findet, läuft zum 30. Juni 2020 aus. Sie schreibt vor, dass die Miete bei Neuvermietungen maximal zehn Prozent über dem ortsüblichen Niveau liegen darf. Darüber hinaus läuft die Regelung zum Schutz vor Umwandlung von Miet- in Eigentumswohungen im März 2020 aus. Ein erweiterter Schutz vor Eigenbedarfskündigungen nach einer Umwandlung, der in OWL in Paderborn und Leopoldshöhe gilt, endet 2022.

Für die Mitglieder des Bündnisses ist bezahlbarer Wohnraum eine der sozialen Fragen dieser Zeit. »Auch in OWL zahlen immer mehr Menschen mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für Miete und Nebenkosten, was als kritische Grenze gilt – mit steigender Tendenz«, sagt Anke Unger, Geschäftsführerin des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in OWL. Rosenbohm spricht von einem »Verdrängungswettbewerb«, bei dem sich nur Gutverdiener Innenstadtmieten leisten könnten. »Und neue Projekte zielen fast nur auf diese Klientel ab.«

Das Bündnis fordert vor allem mehr öffentlich geförderten Wohnungsraum – für Mieter, nicht für Eigentümer. Die Städte ergriffen endlich erste Maßnahmen. In Bielefeld gebe es eine Quote, dass 25 Prozent der Einheiten neuer Objekte den Anforderungen von sozialem Wohnungsbau entsprechen müssen. In Paderborn bewege sich durch die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft etwas. Hoffnungen vor allem für mehr sozialen Wohnungsraum werden in den beiden OWL-Metropolen sowie Gütersloh mit freiwerdenden Flächen durch den Abzug der britischen Streitkräfte verbunden. Als Herausforderung komme die wachsende Zahl von Senioren hinzu, die barrierefreie Wohnungen brauchen.

Haus & Grund kritisiert Aktionsbündnis

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) betonte am Montag, noch nie sei im Land so viel Geld für den Wohnungsbau bereitgestellt worden. Mit Hunderten Millionen Euro würden sowohl neue Mietwohnungen als auch Eigentum und Modernisierungen gefördert. Häufig scheitere der Neubau aber an fehlenden Baugrundstücken und Planungskapazitäten.

Derweil warf auch die SPD-Opposition der Regierung vor, Normalverdienern mit »einem Kahlschlag beim Mieterschutz« in den Rücken zu fallen. Dies betreffe in NRW mehr als zehn Millionen Menschen in Mieterhaushalten.

Der Eigentümerverband Haus & Grund in NRW krisitierte das Aktionsbündnis. Es verteidige Instrumente, die wirkungslos seien. Wirklich helfen könne nur der Bau von mehr Wohnungen.