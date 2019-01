Der Absatz der Gruppe legte um zwei Prozent zu. »Wir konnten auch durch unsere gute Marken- und Vertriebsarbeit ordentlich wachsen«, betonte Niels Lorenz, Sprecher der Geschäftsführung der Radeberger Gruppe. Der Umsatz stieg auch durch Zukäufe kräftig um rund zwölf Prozent auf etwa 2,2 Milliarden Euro. Angaben zum Gewinn machte das Unternehmen nicht. »Wettermäßig hätte es für uns Brauer nicht besser laufen können: Das waren ideale Voraussetzungen«, sagte Lorenz.

Überkapazitäten am Markt

Allerdings sei am Jahresende trotzdem nur ein überaus zartes Wachstum im Inlands- wie im Gesamtbiermarkt geblieben. »Vergleicht man die abgesetzten Mengen 2018 nicht mit dem ausgesprochen schwachen Vorjahr, sondern den Absätzen 2016, haben die deutschen Brauer sogar maßgeblich Absatz verloren«, erläuterte Lorenz. Am Markt herrschten weiter Kosten- und Investitionsdruck sowie Überkapazitäten. Deutschlands größte Brau-Gruppe produziert an 14 Standorten Bier.