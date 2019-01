Wie Polizeisprecherin Hella Christoph berichtete, rissen Unbekannte an der Stieghorster Straße in Höhe Einmündung Schneidemühler Straße ein Verkehrsschild aus der dortigen Verkehrsinsel. Ein Teil der Pflastersteine, die das Schild gehalten hatten, flogen bei der Tat in der Nacht von Freitag, 11. Januar, auf Samstag, 12. Januar, auf der Fahrbahn. »Die Täter zogen das Verkehrsschild über die Fahrbahn bis auf den Fußweg in den nahegelegenen Park und ließen es dort zurück«, sagte die Sprecherin.

Gegen 1.45 Uhr am frühen Samstag befand sich den Angaben zufolge eine Streifenwagen-Besatzung der Polizei bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht über die Stieghorster Straße in Richtung Detmolder Straße. In der Höhe der Verkehrsinsel stieß der 3er BMW gegen einen der auf der Fahrbahn liegenden Pflastersteine. Dabei wurde die vordere linke Felge des Polizeiautos zerstört. Der Schaden am Streifenwagen wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Polizeisprecherin Christoph: »Eine Strafanzeige wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist eingeleitet.«

Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei jetzt Hinweise zu den Randalierern von der Stieghorster Straße. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Bielefeld unter Tel. 0521/5450 zu wenden.