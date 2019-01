Bielefeld/Höxter (WB/hz). Ein Paar aus Bielefeld ist fast eineinhalb Stunden lang gefahren, um nachts im gut 80 Kilometer entfernten Höxter auf Beutezug zu gehen. Polizisten fanden den Mann an einem ungewöhnlichen Ort: Er hockte in einem Container, um Altkleider zu stehlen.

Wie die Polizei berichtet, ist das Bielefelder Paar am frühen Dienstag kurz nach Mitternacht an einer Ausfallstraße in Höxter an zwei Altkleidercontainern aufgefallen. Der Mann war bereits mit seinem ganzen Körper in einen Container eingestiegen, um Kleidung herauszuholen. Dabei wurde auch die Einwurfvorrichtung beschädigt.

Die beiden Täter müssen sich nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung verantworten. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, in solche Behälter einzusteigen. Durch den Schließmechanismus der Einwurfklappe können die Container zur gefährlichen Falle werden.