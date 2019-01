Beim Zusammenstoß auf der Kreuzung Artur-Ladebeck-Straße/Haller Weg in Bielefeld-Gadderbaum landete dieser Renault Twingo vor dem Gitter der Stadtbahnhaltestelle am Betheleck. Foto: Polizei

Bielefeld (WB/hz). Berufspendler standen am Dienstagmorgen in Bielefeld lange im Stau. Drei Unfälle auf der A 33 kurz vorm Kreuz Bielefeld, auf der Artur-Ladebeck-Straße und auf dem Ostwestfalendamm sorgten für Stillstand auf den wichtigen Einfallstraßen in die Großstadt. Die Schäden bei den Karambolagen liegen im fünfstelligen Bereich.