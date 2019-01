Bielefeld (WB/St). Das Modehaus Sinn (früher SinnLeffers) wird zum 1. Februar in die Räume der Modekette Esprit in der Bahnhofstraße ziehen. Derzeit ist Sinn noch im Einkaufszentrum »Loom« mit zwei Standorten beheimatet.

Somit haben sich die Planungen, nach erfolgtem Umbau wieder in das angestammte so genannte Leffers-Haus zu ziehen, endgültig zerschlagen. Ursprünglich wollte Sinn dort nach der Renovierung auf 6000 Quadratmetern Damen- und Herrenmode anbieten. Es war jedoch zu Differenzen gekommen mit dem Immobilienbesitzer Redevco, einer international tätigen Gesellschaft mit Sitz in Amsterdam, die wie die Textilkette C & A zur Cofra Holding AG der Familie Brenninkmeijer gehört.

Am neuen Standort in der Bahnhofstraße werden Sinn 1750 Quadratmeter an Fläche zur Verfügung stehen, etwa das Doppelte der bisherigen im »Loom«. Angeboten wird dort ausschließlich Damenmode.

Loom verhandelt mit Interessenten

Die Modemarke Esprit will nach Informationen dieser Zeitung Bielefeld jedoch nicht, wie zunächst vermutet, verlassen, sondern in verkleinerter Form an einem neuen Standort weitermachen.

Durch den Rückzieher von Sinn wird es im frisch sanierten früheren Sinn-Leffers-Haus zu einem wohl längerfristigen 6000-Quadratmeter-Leerstand in bester Innenstadtlage kommen. Wie berichtet, waren Ende vergangenen Jahres der Sportartikelanbieter Decathlon (2000 Quadratmeter) und die Burger-Kette »Hans im Glück« in das Gebäude gezogen.

Für die zwei frei werdenden Flächen steht das »Loom« nach Auskunft von Manager Michael Laatz derzeit mit Interessenten in Verhandlungen.