Von Sabine Schulze

Die Woche zuvor war er mit dem Auf und Ausräumen beschäftigt. Bis dato aber war er immer noch jeden Tag vormittags und nachmittags in seinem Geschäft anzutreffen. Dorthin werden jetzt die »Schrottwichtel« von nebenan umziehen. Hermann Peitz verfolgt ihre Renovierungsarbeiten von seiner direkt benachbarten Wohnung.

Geboren wurde er am 8. September 1932 in Schloß Neuhaus, seine Schneiderlehre hat er 1947 begonnen. Sein Vater hatte ihn darauf aufmerksam gemacht, dass ein Schneider in Schloß Holte einen Azubi suchte, dem Wunsch des Vaters gab der 15-Jährige nach. »Und das habe ich nie im Leben bereut.« Denn das Schönste am Schneiderhandwerk sei, andere schön zu machen, fügt er hinzu.

Das schönste Jahr in Den Haag verbracht

Nach Ende der Ausbildung blieb der junge Hermann Peitz noch ein halbes Jahr bei seinem Lehrherrn, dann ging er auf Wanderschaft: zunächst nach Paderborn und Lippstadt, von dort nach Den Haag, wo er ein Jahr blieb (»Beim ersten Geschäft am Ort, das war die schönste Zeit meines Lebens.«), schließlich nach Düsseldorf und München, wo er 1958 die Meisterprüfung ablegte. 1960 zog es ihn zurück nach Ostwestfalen.

Der Maßschneider eröffnete an der Neustädter Straße sein eigenes Atelier für Damen und Herren.

Die Spuren davon sind noch in seiner Wohnung zu sehen: Im und auf dem Regal im Wohnzimmer liegen Stapel von Stoffballen, die er gerne veräußert. Im Flur ist auf einer Schneiderpuppe noch immer sein Meisterstück: ein Sakko, das noch heute passt. Und selbstverständlich empfängt Hermann Peitz im Sakko, mit Hemd, Krawatte und Einstecktuch. Ebenso selbstverständlich würde er, wenn er im Mantel das Haus verlässt, niemals ohne Hut gehen.

Lieber etwas besser gekleidet

Denn Hermann Peitz achtet auf Stil. »Nur ein gut gekleideter Mann wird ernst genommen«, heißt ein Zitat auf dem Schrank. Ein anderes lautet: »Man wird geschätzt so wie man sich kleidet.« Lieber etwas besser als etwas nachlässig gekleidet, sagt er. So manche Modetorheit –wie etwa zerrissene Jeans – lassen ihn nur den Kopf schütteln. Und manche junge Dame, mutmaßt er, sei wohl im Unterrock unterwegs.

Er selbst, erzählt der Schneidermeister, habe etwa 60 Anzüge. Und der eine oder andere werde wohl noch hinzukommen, schließlich ist genug Stoff da, vor allem noch schottisches Tuch, für das der 86-Jährige seit jeher ein Faible hat. »Ich achte auch immer darauf, dass ein Sakko ein besonderes Detail hat.« Das kann ein farblich abgesetzter Kragen, eine schräg geschnittene Tasche oder auch ein buntes Innenfutter sein.

Langeweile wird bei Hermann Peitz wohl kaum aufkommen: Schließlich steht er noch immer dem Stadtverband der Volksgesundheitsbewegung vor. Darauf ist er in den 70er Jahren aufmerksam geworden, nachdem er im Geschäft einen Zusammenbruch erlitten hatte. »Ich hatte zuviel gearbeitet und mich falsch ernährt.« Die Ärzte verschrieben ihm Beruhigungstabletten. Peitz beschloss darauf, sich selbst um seine Gesundheit zu kümmern. Er warf die Pillen in den Mülleimer, lebt seitdem vegetarisch und bewegt sich viel. So geht es täglich auf die Promenade und um die Sparrenburg herum. »Meine neueste Idee ist, Treppen seitwärts zu gehen: Das ist gut für die Lendenwirbelsäule, und durch das Gehen über Kreuz wird das Gehirn trainiert.«

Er hat, betont der 86-Jährige, keine Angst, künftig zu wenig zu tun zu haben. Nähmaschine und Schneiderwinkel sind auf jeden Fall noch da, und wenn denn ein alter Kunde klingeln sollte...