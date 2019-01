Die Kundgebung zum Schülerstreik ist am Freitag vor dem Alten Rathaus in Bielefeld. Foto: dpa

Bielefeld (WB/MiS). Mehr als 200 Schüler sowie Studenten aus Bielefeld wollen sich am kommenden Freitag um 12 Uhr vor dem Alten Rathaus versammeln. Sie treten in den Streik und fordern echten Klimaschutz und einen schnellen Kohleausstieg von den Politikern.

Deutschlandweit wird es am Freitag ähnliche Aktionen in 47 weiteren Städten geben. »Fridays for Future«, nennt sich die Bewegung, die auf die Initiative der Schwedin Greta Thunberg zurückgeht. Die 15-Jährige protestiert seit dem Sommer jede Woche vor dem Stockholmer Parlament für den Klimaschutz und hat damit eine internationale Bewegung in Gang gesetzt.

»Der Klimawandel bedroht unser aller Zukunft. Unsere Politikerinnen und Politiker unternehmen aber viel zu wenig, um das zu verhindern«, sagt Simon Erichsen. Er besucht das Bielefelder Oberstufenkolleg und ist Mitorganisator des Protestes in Bielefeld. »Wir wollen nicht hinnehmen, dass uns unsere Zukunft durch unnachhaltige Entscheidungen seitens der Politik verbaut wird«, meint der 17-Jährige.

Schulstreiks nach dem Vorbild eines schwedischen Teenagers

»Im vergangenen Jahr war bei uns der Sommer so heiß und trocken, dass die Natur sich noch lange nicht davon erholt hat«, ergänzt Tom Schulte, ebenfalls Schüler aus Bielefeld. Unkontrollierbare Waldbrände in Schweden und den USA, Dürrekatastrophen, Überschwemmungen und Wirbelstürme seien erst der Anfang. »Es wird noch viel schlimmer werden«, ist er überzeugt.

Schulstreiks nach dem Vorbild des schwedischen Teenagers gab es außer in Schweden und Deutschland auch schon in Dänemark und Australien. In Deutschland wird die Aktion von Jugendabteilung des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) unterstützt und organisiert. Der BUND stellt interessierten Schülern auch eine Demo-Anleitung zur Verfügung. Für den 25. Januar ist eine zentrale Protestveranstaltung in Berlin geplant.