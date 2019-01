Bevor sie in andere Einrichtungen vermittelt werden, durchlaufen Jugendliche künftig ein Clearing an der Diesterwegstraße. Foto: dpa

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). In bislang vier Kinder- und Jugendheimen betreut die Stadt Bielefeld junge Leute, die aus verschiedenen Gründen in ihren eigenen Familien nicht mehr leben können. An der Diesterwegstraße entsteht in Kürze eine fünfte Einrichtung, mit der die Stadt zugleich ihr Betreuungskonzept überarbeitet.

Denn das neue Jugendheim wird eine so genannte Clearing-Einrichtung – ein Heim, in dem in intensiver Auseinandersetzung mit den Jugendlichen geprüft wird, welche Betreuung und welche Hilfe sie langfristig benötigen und welche Wohnform für sie anschließend die richtige ist, wie Sozialdezernent Ingo Nürnberger im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT erläutert. Die Jungen und Mädchen sollen so zielgenauer weitervermittelt werden.

Eröffnung Ende 2019

Die Kinder- und Jugendheime der Stadt nehmen die jungen Leute zumeist dauerhaft auf – oft viele Jahre lang, bis sie volljährig sind. Einige Plätze in den Häusern sind indes bislang dem Clearing vorbehalten, in dem sich entscheidet, wie und wo sie künftig betreut werden. Diese Aufgabe soll, so das Konzept des neuen Jugendheims, in Zukunft vor allem an der Diesterwegstraße wahrgenommen werden, »um die anderen Einrichtungen zu entlasten«, sagt Nürnberger.

Das Haus unweit des Ostparks – die genaue Adresse will der Dezernent mit Rücksicht auf die künftigen Bewohner nicht nennen – soll eine Anlaufstelle für Jugendliche sein, bei denen intensiver die geeignete Betreuung geprüft werden soll. Etwa weil sie in anderen Heimen oder in Pflegefamilien zuvor nicht zurecht kamen. Drei bis sechs Monate, so schätzt Christel Barlen, Geschäftsbereichsleiterin städtische Erziehungshilfen im Jugendamt, werden die Jugendlichen in diesem Heim leben – bis klar ist, wie es mit ihnen weitergeht. Dabei geht es um die Frage, ob sie in ihre Familien zurückkehren oder in städtische oder private Jugendhilfeeinrichtungen wechseln.

Das fünfte städtische Jugendheim soll voraussichtlich Ende dieses Jahres den Betrieb aufnehmen und dann in zwei Gruppen jeweils sechs Jungen und Mädchen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren einen Platz bieten. Dort leben sie in Einzelzimmern. Die kleine Größe der Gruppen und eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung von zwölf Sozialarbeitern soll eine intensive Begleitung in der Clearing-Phase möglich machen. Das städtische Gebäude soll bis dahin saniert werden. Ein Bauantrag sei bereits gestellt, sagt Barlen.

580 stationäre Plätze

Mit der fünften Einrichtung, die der Rat 2017 beschlossen hat, will die Stadt einen steigenden Bedarf decken: Weil es mehr Fälle gebe, in denen Kinder oder Jugendliche nicht mehr bei ihren Eltern bleiben könnten, sagt Ingo Nürnberger, und weil immer komplexere Problemlagen ein intensiveres Clearing nötig machten.

Die Zahl der Heimplätze insgesamt, betont der stellvertretende Jugendamtsleiter Jochen Hanke, bleibe aber stabil. 580 stationäre Plätze gibt es in Bielefeld: die meisten in Einrichtungen privater Träger und rund 60 in den städtischen Heimen. Die Platzzahl reiche längerfristig aus, weil immer mehr auch ambulante Betreuung und niedrigschwelligere Hilfsangebote die betroffenen Familien unterstützten, wie Nürnberger betont.

Allerdings wünscht sich der Sozialdezernent, dass in Bielefeld frei werdende Plätze in den Einrichtungen vermehrt Kindern und Jugendlichen aus Bielefeld zur Verfügung stehen. Denn in den privaten Heimen sind viele junge Leute auch aus anderen Kommunen untergebracht. Umgekehrt müssten Jungen und Mädchen an Heime außerhalb der Stadt vermittelt werden, weil in Bielefeld der Platz fehlt.