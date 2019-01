Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Um die große LED-Werbewand an der Ecke Stapenhorststraße/Wertherstraße gibt es erneut Streit. Die Anwohner, die sich vom grellen Licht und den Geräuschen belästigt fühlen, sind von der Antwort der Stadt enttäuscht. Zwar kündigt die Verwaltung Messungen an, hält die LED-Wand aber weiter für zulässig.

»Die Aufstellung einer Werbewand mitten in einem Wohngebiet bleibt eine städtebauliche Sünde erster Güte«, meint Anwohner Dr. Michael Dickob. Die LED-Tafel »passe vielleicht nach Las Vegas oder ins Industriegebiet an die Eckendorfer Straße, aber sicher nicht an einen Standort zwischen Oetkerhalle und Universität«. Dickob spricht von einer »Verschandelung der Stadt«.

Die Stadt Bielefeld hatte im 2011 die Werberechte auf öffentlichem Grund neu vergeben. Das Kölner Unternehmen Ströer bekam den Zuschlag und errichtete fünf »Stadtinformationsanlagen« in Bielefeld. Der Bildschirm an der Wertherstraße ist 3,5 mal 2,5 Meter groß. Die Anwohner hatten bereits im WESTFALEN-BLATT moniert, dass sie weder über die Aufstellung einer beleuchteten Werbetafel im Jahr 2012 noch über die Umrüstung zu einer digitalen Anlage im Jahr 2017 informiert worden waren.

Ströer hatte damals auf Beschwerden reagiert und die Anlage zumindest in der Zeit von 24 bis 6 Uhr heruntergefahren. Zudem gab es am 25. Oktober einen Ortstermin mit Anwohnern sowie Vertretern der Stadt und des Unternehmens Ströer. Das Amt für Verkehr antwortete jetzt den Anwohnern und kündigt Messungen für dieses Jahr an. Hinsichtlich der Lüftergeräusche könne eine Einschätzung erst in den Sommermonaten erfolgen, »da zu diesem Zeitpunkt der maximale Geräuschpegel zu erwarten ist«, teilt Bernd Hellermann (Amt für Verkehr) den Anwohnern mit. Das Umweltamt solle dann eine Messung vornehmen.

Stadtverwaltung sieht keine Verkehrsgefährdung

Zudem stellt die Stadt in Aussicht, dass das Umweltamt oder das Landesumweltamt »die konkret vorhandene Aufhellung in dem am stärksten betroffenen Wohnraum messen« könnte. Dazu müssten die Anwohner noch das Wohnhaus benennen, das am meisten von dem grellen Licht der LED-Wand betroffen sei.

Allerdings sieht das Amt für Verkehr weiter keine Anhaltspunkte dafür, dass die Anlage eine Verkehrsgefährdung darstelle oder das Ortsbild störe. Die Anwohner berichten dagegen davon, dass Autofahrer regelmäßig von der LED-Werbetafel abgelenkt würden und dass die Grünphase für Fußgänger zu kurz sei.

Bernd Hellermann kontert die Kritik der Anlieger: »Die Grünzeit beträgt immer 13 Sekunden und ist so bemessen, dass auch langsame Fußgänger (...) innerhalb der Grünzeit mindestens bis zur Mitte der zweiten Teilfurt gelangen.« Zudem habe die Polizei mitgeteilt, dass es an der Einmündung Stapenhorst­straße/Wertherstraße in den vergangenen drei Jahren keine Unfälle gegeben habe. »Der letzte Unfall mit Leichtverletzten ereignete sich am 20. Juli 2015.«

»Stadtverwaltung legt die Gesetze so aus, wie es gerade passt.«

Die Anwohner sind mit den Auskünften nicht zufrieden. Schon nach dem Aufstellen der analogen Werbetafel habe man sich damals bei der Stadt beschwert, berichtet Michael Dickob. Damals habe Oberbürgermeister Pit Clausen darauf hingewiesen, dass es sich um eine »Werbeanlage ohne Bildwechsel« handle, von der »keine verkehrsgefährdende Wirkung« ausgehe. »Nun geht plötzlich auch von der neuen Tafel keine Gefährdung aus«, wettert Dickob. »Man hat den Eindruck, dass die Stadtverwaltung die Gesetze so auslegt, wie es gerade passt.«

Der Bielefelder Verwaltungsrechtsexperte Burkhard Zurheide glaubt, dass vieles von den geplanten neuen Messungen und Prüfungen der Licht- und Lärmemissionen abhänge. »Wenn bestimmte Grenz- oder Richtwerte überschritten werden, ist die Anlage nicht zulässig«, stellt er fest.

Zudem könnte bei Anlagen mit erheblichen Änderungen – wie möglicherweise auch in diesem Fall – eine erneute Baugenehmigung erforderlich sein. Nach Meinung des Amts für Verkehr ist dies hier nicht der Fall. »Denn der bauliche Körper habe sich nicht geändert, sondern lediglich die Technik«, hieß es im Sommer 2018 aus der Verwaltung.

BfB: »Werbetafel ist stadtgestalterisch ein Fehlgriff«

Auch die Bürgergemeinschaft für Bielefeld (BfB) kritisiert die LED-Werbewand an der Wertherstraße/Stapenhorststraße. Man wisse zwar, dass die Stadt durch die Werbung auf den Tafeln viel Geld einnehme, sagt Markus Schönberner, Geschäftsführer der BfB-Ratsfraktion. »Aber eine Werbetafel in dieser Größe und Ausstattung gehört nicht an diesen Ort. Sie ist eine Zumutung für die Anwohner und stadtgestalterisch ein Fehlgriff.«

Zudem kritisiert die BfB, dass die Stadt die Beschwerden »zögerlich behandelt« und Rückmeldungen zu lange dauerten. Die BfB wolle das Thema weiter im Blick behalten. Bevor aber ein Antrag oder eine Anfrage gestellt werde, sollen erst die von der Stadt angekündigten Messungen und Ergebnisse abgewartet werden, sagt Schönberner.